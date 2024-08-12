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Питерец.ру » Общество » Сколько пьют петербуржцы?

Сколько пьют петербуржцы?

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54
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
myslo.ru
Сколько спиртного потребляют в Петербурге и России в целом?

«Питерец.ру» сообщает, что в стране сократилось потребление спиртного. Причем, согласно статистике, впервые с 2000 года этот объем оказался менее 8 л. на человека в год – 7,98.

Примечательно, что в 2023-м данный показатель составлял 8,44 л., а в 2022-м – 8,62 л. В целом идет тенденция постепенного снижения – например, в 2019 году спиртного потребляли больше.

Что касается регионов, то оказалось, что жители Северной столицы в среднем выпивают 7,54 л. В Москве этот показатель ниже – 5,15 л. При этом меньше всего пьют в Чечне – 0,11 л. Для сравнения, в Свердловской обл.потребляют гораздо больше – 12,23 л.

При этом пьют далеко не все. Так, 27% россиян старше 15 лет не пили спиртное и даже никогда не собираются это делать.

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