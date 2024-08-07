Единороссы вручили жителям Петербурга награды за оказание помощи участникам СВО

В Северной столице наградили жителей, участвующих в сборе и отправке помощи для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. По просьбе председателя Совета ветеранов Высшего военного общевойскового командного училища им. С.М. Кирова Леонида Грудницкого с неравнодушными петербуржцами встретился депутат фракции «Единой России» в региональном парламенте Михаил Барышников.

Медалью «Волонтеру России» были отмечены трое жителей города. Награда вручается в соответствии с приказом командира 61 Гвардейской бригады морской пехоты Северного флота — за помощь участникам СВО.

«Поблагодарил героев и отметил, что, как и всегда, в России армия и тыл едины, все помогают нашим бойцам. После вручения наград в небольшой комнате Совета завязался разговор о делах гражданских. Ветераны-кировцы задавали житейские вопросы, которые их волновали. Церемония прошла не в торжественной обстановке и довольно скромно, но зато в стенах родного училища. Уверен, что все кировцы и их семьи гордятся своими сослуживцами, которые конкретными делами приближают нашу победу», — рассказал Михаил Барышников.

Общественная приемная «Единой России» продолжает сбор помощи для военнослужащих. Прежде всего, необходимы продукты длительного срока хранения, теплые вещи, предметы гигиены, а также то, что требуется бойцам в военно-полевых условиях, — окопные свечи, маскировочные сети, медикаменты и изделия для оперативной медицинской помощи, добрые письма и открытки. Сбор ведётся по адресу: Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3.