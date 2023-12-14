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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце наградили участников организации ветеранов «Боевое братство» за помощь Донбассу

В Мариинском дворце наградили участников организации ветеранов «Боевое братство» за помощь Донбассу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Законодательном Собрании СПб наградили участников организации ветеранов «Боевое братство» за помощь Донбассу

В Мариинском дворце в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения участников региональной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов под названием "Боевое братство".

Награды, представленные Донецкой Народной Республикой (ДНР), были вручены волонтёрам за их важную помощь бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) и мирным жителям освобождённых территорий. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский привез эти награды в Санкт-Петербург, где они были вручены заслуженным участникам "Боевого братства".

Во время церемонии присутствовал спикер городского парламента Александр Бельский, который выразил свою радость по поводу участия Игоря Высоцкого, руководителя петербургского отделения "Боевого братства", в этом знаменательном событии. Он также выразил благодарность правительству ДНР и лично Денису Пушилину за их помощь и поддержку.

Петербургское отделение "Боевого братства" уже долгое время активно оказывает помощь воинским частям в ДНР.

Волонтёры неоднократно отправлялись к бойцам, доставляли гуманитарную помощь, бронежилеты, коптеры, шлемы и другое необходимое снаряжение.

Игорь Кимаковский выразил глубокую признательность Санкт-Петербургу, Законодательному собранию и правительству города за их бесценную поддержку в это сложное время для страны. Он подчеркнул важность единства и солидарности в защите общей Родины и строительстве мирной жизни, особенно в помощи женщинам и детям.

Советник главы ДНР также выразил огромную благодарность соратникам из "Боевого братства", которые неоднократно посещали ДНР и оказывали помощь. Он подчеркнул, что гордится тем, что они находятся в России, и сказал, что приезд машин с петербургскими номерами для них является великой честью. Таким образом, церемония награждения в Мариинском дворце стала ещё одним подтверждением солидарности и поддержки между Санкт-Петербургом и Донецкой Народной Республикой, а также признанием труда и усилий волонтёров, которые неустанно помогают бойцам и мирным жителям в этой регионе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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