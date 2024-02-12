В Петербурге наградили волонтеров за помощь участникам СВО и жителям новых территорий

В рамках заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности состоялась церемония награждения жителей города, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и жителям новых российских территорий. Почётных грамот Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Благодарственных писем и Благодарностей спикера парламента удостоились руководитель благотворительной организации «Невский фронт – детям» Александр Герман, его коллеги по благотворительной деятельности, представители коммерческих организаций.
С начала СВО волонтёры десятки раз посещали воинские подразделения и новые территории. Объём грузов, доставленных под эгидой благотворительной организации – сотни тонн. При каждой встрече общественники выясняют потребности бойцов, жителей, социальных учреждений – домов престарелых и детских организаций. Грузы формируются в соответствии с заявками и оперативно доставляются адресатам.
С начала проведения специальной военной операции при поддержке депутатов петербургского парламента бойцам СВО доставлено больше 1000 тонн шефской помощи. Очередной груз был отправлен в первых числах февраля. Необходимые предметы быта, элементы снаряжения, транспорт получили бойцы Ленинградского и мотострелкового полков, а также танкового батальона «Аврора».