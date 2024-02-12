В Петербурге наградили волонтеров за помощь участникам СВО и жителям новых территорий

В рамках заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности состоялась церемония награждения жителей города, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и жителям новых российских территорий. Почётных грамот Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Благодарственных писем и Благодарностей спикера парламента удостоились руководитель благотворительной организации «Невский фронт – детям» Александр Герман, его коллеги по благотворительной деятельности, представители коммерческих организаций.

– Сегодня по поручению Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского мы чествуем тех, кто помогает нашим бойцам, выполняющим воинский долг в ходе специальной военной операции, тех, кто неоднократно посещал воинские подразделения в зоне СВО, постоянно оказывает шефскую помощь не только солдатам, но и гражданам, проживающим на новых территориях России. Это представители спортивного и фанатского сообществ, поддерживающие батальон «Эспаньола», в котором служат фанаты разных клубов и геройски сражаются с врагом, – сказал на церемонии председатель комиссии Константин Чебыкин.

С начала СВО волонтёры десятки раз посещали воинские подразделения и новые территории. Объём грузов, доставленных под эгидой благотворительной организации – сотни тонн. При каждой встрече общественники выясняют потребности бойцов, жителей, социальных учреждений – домов престарелых и детских организаций. Грузы формируются в соответствии с заявками и оперативно доставляются адресатам.

– Всем депутатам, всем, кто поддерживает нашу деятельность, помогает нашим солдатам, большая благодарность от бойцов подразделения «Эспаньола» и футбольных фанатов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Победа будет за нами, – сказал Александр Герман.

С начала проведения специальной военной операции при поддержке депутатов петербургского парламента бойцам СВО доставлено больше 1000 тонн шефской помощи. Очередной груз был отправлен в первых числах февраля. Необходимые предметы быта, элементы снаряжения, транспорт получили бойцы Ленинградского и мотострелкового полков, а также танкового батальона «Аврора».