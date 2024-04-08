Единороссы передали бойцам Ленинградского полка подарки от жителей Петербурга

Депутаты фракции «Единой России» в петербургском парламенте в 13-й раз побывали в зоне проведения специальной военной операции. Константин Чебыкин, Александр Ходосок и Алексей Цивилёв вместе с спецпредставителем губернатора Северной столицы в новых регионах Александром Малькевичем и главами муниципалитетов, в которых проводился сбор помощи, доставили очередную партию всего необходимого бойцам и местным жителям.

Жители Сестрорецка, Зеленогорска и Острова Декабристов подготовили для передачи средства связи, медикаменты и медицинские изделия, окопные свечи, маскировочные сети и многое другое. Груз формировался с учетом пожеланий личного состава подшефного Ленинградского полка, а также сотрудников прифронтового госпиталя.

«Навестили наших ребят, которые проходят лечение в госпитале, находящемся в зоне проведения СВО, доставили оборудование, подарки, предметы первой необходимости, нательное белье. Вручили награды городского Заксобрания медицинским специалистам, передали привет и наилучшие пожелания от всех петербуржцев», — рассказал депутат Константин Чебыкин.

Единороссы также побывали в расположении Ленинградского полка, над которым депутаты городского Заксобрания взяли шефство в 2023 году.

«Опыт сбора помощи для военнослужащих показывает, насколько сильно единение людей в нашей стране. Поток помощи не прекращается: люди приносят в пункты приёма всё, что необходимо, всё, что может поддержать наших бойцов», — подчеркнул депутат Александр Ходосок.

Участники поездки передали военнослужащим инженерно-саперной роты собранный петербуржцами груз и вручили награды бойцам. Также они посетили мемориал на боевой позиции, где увековечены имена погибших солдат Ленинградского полка, возложили цветы в память о героях и приняли участие в открытии памятной доски.

«Дело каждого из нас — помогать ребятам, которые исполняют свой воинский долг, и тем самым приближать победу. Мы благодарим всех неравнодушных жителей, принявших участие в сборе груза. Помощи много не бывает», — сказал Александр Ходосок.

Ещё одной миссией в ходе поездки, о которой рассказал депутат, куратор парламентской группы по поддержке СВО Константин Чебыкин, стал прием в ряды «Единой России» пополнения из личного состава Ленинградского полка.

Отдельным пунктом в графике единороссов значилась передача книг сотрудникам библиотеки в городе Стаханов, который находится в ЛНР. По инициативе их коллег из Василеостровского района Петербурга была собрана партия изданий — теперь эта литература пополнила фонд библиотеки.