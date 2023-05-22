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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце состоялась церемония награждения особо отличившихся жителей Петербурга

В Мариинском дворце состоялась церемония награждения особо отличившихся жителей Петербурга

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ЗАКС
В преддверии Дня города в Мариинском дворце состоялась церемония награждения особо отличившихся жителей Петербурга.

В преддверии Дня города в Мариинском дворце состоялась церемония награждения особо отличившихся жителей Петербурга. Она прошла в рамках заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности.

В частности, инструктору спорткомплекса «Плавательный» филиала ФАУ МО РФ ЦСКА Вадима Будникову были вручены благодарность Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и грамота депутата Андрея Рябоконя. Награды Вадим Будников получил за спасение утопающей.

– 19 марта 2023 года посетительница комплекса потеряла сознание в бассейне. Инструктор оперативно отреагировал на ситуацию – вытащил женщину из воды и оказал первую помощь, – рассказал председатель комиссии Константин Чебыкин.

Андрей Рябоконь отметил, что инструктор продемонстрировал лучшие профессиональные качества.

– Считаю, что на таких случаях, когда человек проявил профессионализм, оказал своевременную помощь, необходимо акцентировать внимание. Это настоящий поступок. Вадим спас жизнь человека, – подчеркнул депутат.

Кроме того, наград удостоились депутаты Законодательного Собрания, преподаватель Нахимовского военно-морского училища, представители бизнеса – за оказание поддержки участникам специальной военной операции, а также в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве

Источник: ЗАКС
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