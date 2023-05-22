В преддверии Дня города в Мариинском дворце состоялась церемония награждения особо отличившихся жителей Петербурга. Она прошла в рамках заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности.
В частности, инструктору спорткомплекса «Плавательный» филиала ФАУ МО РФ ЦСКА Вадима Будникову были вручены благодарность Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и грамота депутата Андрея Рябоконя. Награды Вадим Будников получил за спасение утопающей.
Андрей Рябоконь отметил, что инструктор продемонстрировал лучшие профессиональные качества.
Кроме того, наград удостоились депутаты Законодательного Собрания, преподаватель Нахимовского военно-морского училища, представители бизнеса – за оказание поддержки участникам специальной военной операции, а также в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве