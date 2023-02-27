В Мариинском дворце наградили представителей бизнеса, участвующих в сборе помощи военнослужащим

В рамках расширенного заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания состоялась церемония награждения руководителей ряда компаний Санкт-Петербурга и коллектива Октябрьской железной дороги. Участникам работы по поддержке горожан, несущих службу в зоне специальной военной операции, вручены Почетные грамоты Председателя петербургского парламента.

– Ведется большая работа по поддержке военнослужащих, в ней активно участвует бизнес. Мы сформировали и отправили в зону СВО три большие партии груза для наших солдат и четыре поменьше. Отдельно хочу поблагодарить Правительство города, Губернатора, которые оказывают содействие. Все заявки, переданные командирами подразделений, выполнены на сто процентов, – сказал председатель комиссии Константин Чебыкин.

Он напомнил, что Законодательное Собрание также ведет работу в Мариуполе. Депутаты оказывают содействие социальным учреждениям города и нотариусам. В приемную парламента обратились более тысячи человек. Большинству из них оказана необходимая помощь. В ходе последней поездки парламентарии встретились с руководством морского порта Мариуполя и обсудили возможность подготовки кадров в петербургских вузах. Кроме того, достигнута договоренность о том, что Российский государственный институт сценических искусств примет на обучение абитуриентов из города-побратима. Первый отборочный тур стартует 3 апреля.