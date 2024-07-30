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Питерец.ру » Общество » В Петербурге растет число неформально занятых

В Петербурге растет число неформально занятых

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vedomosti.ru
Петербург оказался в числе лидеров по росту неформально занятых граждан

«Питерец.ру» сообщает, что в начале 2024 года в стране выросло количество неформально занятых граждан. Число таких людей достигло 14,4 млн человек, что на 13% больше, чем годом ранее.

При этом в некоторых регионах этот прирост стал более ощутимым. Так Петербург занял 3 место в этом рейтинге – неформально занятых в СПб стало на 89% больше, сейчас их 152 тыс. Далее идет Москва с показателем роста 313%. Ну а лидером стало Чукотка, где количество таких работников выросло многократно – на 1404%.

К неформально занятым относят граждан, которые работают у физлиц, на предприятиях или на себя, но при этом не имеют официального трудоустройства. Деятельность этих работников не подкреплена каким-либо юридическим договором. Такие работники трудятся на основе устных договоренностей.


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