Что с просроченной ипотекой?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице и Ленобласти растет число просроченных ипотечных кредитов. В Петербурге количество таких просрочек выросло на 10%. В Ленобласти ситуация обстоит хуже – доля просрочки по ипотеке составляет 16%.

Ухудшение ситуации с ипотекой наблюдается по всей стране. В среднем доля просроченных кредитов в начале 2021 года увеличилась на 4%. В каких-то регионах ситуация более критичная, в других – менее.

Пандемия оказала негативное влияние на платежеспособность граждан. Многие люди потеряли работу, у кого-то заметно сократился доход. Бизнес переживает кризис, особенно это касается некоторых сфер. Естественно, что не все люди оказались в состоянии выполнять взятые на себя финансовые обязательства.