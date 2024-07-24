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Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Nostromo»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленобласти на федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 26 июля 2024 года в течение часа будет полностью перекрыто движениеавтомобильного транспорта.

«В период с 00:00 до 01:00 для прохода вверх по рекеяхты «Nostromo» с максимальным высотным габаритом 17,5 метра будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. 

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО Ладожский мост развод мостов
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