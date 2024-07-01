В Госдуме предложили блокировать контент, который распространяется при помощи средств анонимизации

Распространение «серых» SIM-карт сегодня превратилось в серьезную угрозу национальной безопасности, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, выступая на круглом столе Общественной Палаты РФ «Здравствуйте, вас беспокоит преступник»

«В 2023 году в обороте на российском рынке было примерно 6,5–7 миллионов серых SIM-карт. И очевидно, что огромная доля этих SIM-карт используется мошенниками для атак на наших граждан. Но телефонное мошенничество с использованием таких SIM-карт — это, на самом деле, лишь верхушка айсберга. «Серыми» номерами пользуются также террористы и украинские спецслужбы – они позволяют преступникам регистрировать на подставное лицо аккаунты в различных соцсетях и мессенджерах, и безнаказанно осуществлять противоправную деятельность, направленную против граждан нашей страны», – сказал депутат.

Как пояснил Немкин, с помощью «серых» номеров злоумышленникам удаётся скрыть своё местоположение, избежать прослушивания и мониторинга со стороны правоохранительных органов, что позволяет им планировать и координировать теракты в разы быстрее. Благодаря анонимности им удаётся общаться, обмениваться информацией и организовывать атаки.

«Все мы помним, как после трагедии в «Крокус Cити Холл» в том же Telegram массово стали появляться фейковые аккаунты, через которые преступники пытались завербовать граждан якобы для совершения новых терактов. Кроме того, также анонимно, через подставные аккаунты, созданные при помощи «серых» SIM-карт, они могут публиковать на онлайн-площадках фейковый, экстремистский и иной запрещенный контент. Только в первом квартале текущего года Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 13,5 тыс. материалов экстремистского и террористического характера. И его распространению как раз способствовали анонимные аккаунты, владельцев которых невозможно отследить. Через такие же аккаунты не так давно в Telegram распространялись видеофрагменты, снятые в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону при захвате заложников, в которых демонстрировалась символика запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), а также звучали фразы, обосновывающие и оправдывающие деятельность упомянутой международной террористической организации», – рассказал Немкин.

При этом, нельзя исключать ситуацию, когда подставным лицом, через аккаунт которого действуют злоумышленники, оказывается человек, который об этом даже не подозревает. Учитывая большое количество утечек персональных данных, которые произошли в том числе из-за VPN-сервисов, в мошеннических базах сейчас находится огромное количество информации о пользователях. И она может включать даже паспортные данные. Это позволяет злоумышленникам регистрировать SIM-карты по подложным документам и опять же действовать анонимно.

«Поэтому наряду с борьбой с рынком «серых» SIM-карт нам необходимо проработать и вопрос ограничения информации, которая распространяется при помощи средств анонимизации в социальных сетях и мессенджерах. В частности, для онлайн-платформ нужно предусмотреть дополнительные обязанности по повышению прозрачности сведений о том контенте, который там публикуется. Проще говоря, цифровой след любой опубликованной информации должен легко прослеживаться. Потому что сейчас мы зачастую не можем определить, кто конкретно разместил ту или иную публикацию и в каких целях. Соответственно, сложно отследить и преступников», – заявил депутат.

Кроме того, один из главных вопросов касается ответственности за содержание контента – ее должно нести определенное лицо, которое нужно заранее определить.

«Разумеется, необходимо также закрепить обязанность по удалению или опровержению недостоверной информации в течение суток после требования органа исполнительной власти. Меры ответственности за нарушение обозначенных мной правил также нужно усилить. И речь уже не только про штрафы, которые, к сожалению, не всегда имеют нужный эффект. Платформа должна «выключаться» из нормального ритма работы, если она не готова работать над тем, чтобы сделать информационное пространство в России более защищенным. К примеру, можно запретить размещение рекламы на таком ресурсе, выдачу ссылок по запросам в поисковиках, привлечение пожертвований в любом виде и так далее. А в отдельных случаях должна применяться и блокировка ресурсов-нарушителей», – подчеркнул парламентарий.

Возможно, указанные предложения могут прозвучать довольно жестко, но нужно понимать, что время, когда можно было закрывать глаза на анонимность в сети, прошло, уверен Немкин.

«В условиях информационной войны против России мы не можем позволить себе дискуссии относительно анонимности. Сейчас это уже безусловно негативное явление, которое несет угрозу для законопослушных россиян. А первостепенная задача любого государства состоит как раз в защите своих граждан от различных угроз, в том числе в сети», – заключил он.

Заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в ходе своего выступления отметил, что ущерб от мошеннических схем достигает десятков миллиардов рублей. При этом, как отметил депутат, не все граждане обращаются в правоохранительные органы по факту мошенничества, из-за чего потенциальный ущерб может достигать и сотни миллиардов.

«Считаю, что у нас должен быть механизм, законодательно прописанный, по принудительной блокировке звонков с подозрительных номеров и SIM-карт. То есть сегодня есть некая практика, кстати, она даже может быть где-то и не бесплатная», – заявил Кирьянов.

По его словам, такие сервисы должны быть бесплатными, а также входить в перечень обязательных услуг, предоставляемых гражданам.

Начальник отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК МВД России Сергей Клиндухов отметил, что за 2023 год сумма ущерба от ИТ-преступлений достигла 156,5 млрд. рублей, при этом количество ИТ-преступлений в общей структуре в России достигло одной трети. Клиндухов отметил, что за период январь-апреля этого года ведомство фиксирует прирост ИТ-преступлений примерно в 17,5%. По его словам, в конце года возможен рост доли ИТ-преступлений до 40% в общей структуре всех преступлений.

Клиндухов подчеркнул, что злоумышленники в своей деятельности все чаще начинают использовать такие инструменты, как GSM-шлюзы. Это технологии, позволяющие «приземлить» международный трафик в российские сети, обеспечить звонок на территорию Российской Федерации, а также активировать SIM-карту. «Нами проводилось большое мероприятие по изъятию в 22 регионах Российской Федерации данного оборудования. В принципе, в моменте, наверное, в течение недели мы фиксировали снижение до 40 раз количества звонков», – рассказал он.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин подчеркнул, что меры пресечения деятельности злоумышленников должны вестись комплексно. «Да, закон о контроле по SIM-картам – великолепно, наконец-то к этому подошли. Но здесь надо в комплексе делать закон об ответственности тех лиц, которые допускают такие правонарушения в отношении законопослушных граждан, особенно в отношении пенсионеров», – считает эксперт. По его словам, крайне важно развивать и направление кадровой подготовки представителей органов власти, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью в сфере мошенничества и контроля за оборотом сим-карт.

Директор РАЭК Сергей Гребенников отметил, что до сих пор у метро, на рынках и вокзалах можно без труда купить серую SIM-карту. С этим, по его словам, достаточно легко бороться – достаточно усилить контроль правоохранительных органов за нелегальной продажей SIM-карт.

Эксперт подчеркнул, что не все организации звонят гражданам страны исключительно с официальных номеров.

«Что касается защиты граждан. Сбербанк, например, звонит с номера 900 очень часто, но иногда менеджеры звонят с каких-то мобильных номеров телефонов. И задаешь вопрос, точно ли вы звоните из Сбербанка. Они говорят: ну, вы можете где-нибудь на сайте покопаться и найдете в том числе эти мобильные номера телефона. Мне кажется, было бы здорово для того, чтобы обезопасить всех граждан нашей страны, законодательно ввести, что все организации должны обращаться к гражданам исключительно с официальных номеров телефонов, если они совершают звонок, а не с каких-то мобильных», – предложил он.

Основатель и лидер движения «Гражданский комитет России», экс-сотрудник спецназа МВД РФ Артур Шлыков отметил, что использование серых SIM-карт – угроза национальной безопасности страны.

«Потому что основные пользователи таких SIM-карт — это мошенники, террористы и украинские спецслужбы, которые используют их для реализации преступных целей на территории нашей страны. Известно, что на некоторых физлицах может быть оформлено 100–200 тысяч номеров. И с помощью таких SIM-карт вражеская сторона легко может связаться с изменниками Родины, с засланными диверсантами и координировать их действия. Это может приводить к терактам, способствовать различным диверсиям», – отметил он.

Руководитель проекта «Технологии» в «Российской газете» Олег Капранов отметил, что постепенно мессенджеры стали ключевой площадкой распространения мошеннического трафика.

«[Мессенджеры] должны быть каким-то образом связаны с номерами сим-карт. Такая норма существует, она существует почти два года, но не работает. Почему она не работает? Вопрос открытый. Возможно, потому что у нас два основных мессенджера на рынке. Один американский, второй дубайский. И дотянуться до них регуляторам практически нет никакой возможности. Мессенджеры их просто игнорируют», – отметил он.

По словам Капранова, это довольно серьезная проблема, потому что мессенджеры сегодня — это основной канал коммуникации и распространения информации, в том числе враждебной и провокационной со стороны различных структур.