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Питерец.ру » Общество » В Генпрокуратуре РФ предложили автоматически блокировать счета мошенников

В Генпрокуратуре РФ предложили автоматически блокировать счета мошенников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Ведомство подготовило ряд инициатив, предполагающих ответственность за дистанционное хищение средств.

Ведомство подготовило ряд инициатив, предполагающих ответственность за дистанционное хищение средств. Об этом заявил на заседании конституционного комитета Совета Федерации первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.
По словам Разинкина, законопроект предполагает автоматическую блокировку переводов на счета, которые были признаны мошенническими. Так, даже если злоумышленник вынудил добровольно направить ему денежные средства, платежная система автоматически должна блокировать такую операцию.
По данным Центрального банка, в 2023 году мошенники украли со счетов россиян 16 млрд рублей, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Выросла и доля преступлений, совершенных с помощью информационных технологий. По данным МВД, в каждом третьем преступлении использовались цифровые инструменты. Их общее число в 2023 году составило 677 тыс., а рост к прошлому периоду составил практически 30%. Поэтому проблема является актуальной, особенно в части распространения методов социальной инженерии. По данным Positive Technologies, именно социальная инженерия остается главной угрозой для частных лиц – в 92% случаев успешных атак был использован именно этот инструмент», – рассказал депутат.

Автоматическая блокировка счетов в кооперации с уже установленными мерами защиты от мошеннических действий позволит кратно снизить как число атак, так и количество украденных у граждан денежных средств, уверен депутат.

«Напомню, что с лета 2024 года будет действовать схожий инструмент защиты наших граждан – банки начнут возвращать украденные мошенниками средства. Так, финансовая организация будет обязана вернуть их в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от гражданина. Деньги будут возвращены в случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, находящийся в базе Банка России, если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был проведен без согласия пользователя, а также если гражданин потерял карту и уведомил об этом банк», – пояснил депутат.

По словам Немкина, проблема мошенничества уже давно требует интеграции куда более эффективных методов защиты.

«При этом для достижения полноценной эффективности новой нормы важно предусмотреть прозрачную схему определения счета как мошеннического, а также его ранее обнаружение», – считает депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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