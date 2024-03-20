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Питерец.ру » Общество » При покупке сим-карты нужно проверять историю ее использования, чтобы защитить себя от спама

При покупке сим-карты нужно проверять историю ее использования, чтобы защитить себя от спама

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
Эксперты советуют уточнять у операторов связи, использовалась ли ваша новая сим-карта ранее другими абонентами

Эксперты советуют уточнять у операторов связи, использовалась ли ваша новая сим-карта ранее другими абонентами. В противном случае можно столкнуться с рядом проблем.
Ряд абонентов сталкиваются с тем, что новая сим-карта попадает к ним от прошлых владельцев вместе со спамом и звонками от банков и коллекторов, ранее предупредили в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде. Это связано с тем, что операторы связи иногда возвращают телефонные номера в оборот для оказания услуг новым абонентам.
При этом абонент узнает о том, что у него номер «с историей» уже после того, как ему начинают поступать звонки и сообщения от лиц или компаний, с которыми он ранее никогда не контактировал. При этом рискуют и бывшие владельцы номеров – например, если они не вышли из своей учетной записи в мессенджерах, новый владелец номера может начать в них личную переписку.
В таких ситуациях операторы связи снимают с себя ответственность, поэтому разбираться с последствиями придется самостоятельно, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Ответственность за то, что с помощью номера телефона, который больше вам не принадлежит, другой человек восстановил доступ к вашим личным аккаунтам, несете только вы. Для недопущения таких ситуаций нужно обязательно обновлять учетные данные на всех важных ресурсах, а также постараться уведомить о смене номера организации, с которыми вы находитесь на связи», - отметил депутат.

Парламентарий также напомнил, что при покупке сим-карты каждый абонент может и должен заранее уточнить у оператора связи, использовался ли ранее этот номер. По закону «О защите прав потребителей» оператор обязан предоставить потребителю всю необходимую и достоверную информацию о своих услугах, в том числе и об истории номера телефона.

«Если оператор связи вам отказал, вы вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Сейчас запрета на продажу ранее использованных сим-карт в России нет – обычно они появляются на рынке вследствие того, что кто-то давно не использовал свой номер и оператор прервал с ним договор связи. Однако если сим-карта «с прошлым» доставляет вам дискомфорт, всегда можно и нужно обращаться в уполномоченные органы. По поводу навязчивой рекламы, например, можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу, а на незаконные действия коллекторов пожаловаться в Федеральную службу судебных приставов», - пояснил парламентарий.

Ужесточение наказания для распространителей спама и навязчивой рекламы уже прорабатывается в Госдуме, однако сами граждане также должны проявлять бдительность – особенно, когда речь идет о рисках для их персональных данных или нарушении личного пространства, подчеркнул Антон Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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