В Госдуме пояснили, чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»

Законодательство сегодня не запрещает продажу сим-карт «с прошлым». Поэтому пользователи рискуют столкнуться с тем, что злоумышленники украдут, например, их аккаунт на «Госуслугах», воспользовавшись старым номером.
Злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги» через старые сим-карты. Об этом сообщил сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), данные приводят «Известия».
Купив сим-карту, поступившую в повторную продажу, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе «Госуслуги», крупнейших банках и социальных сетях. После чего взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете.
Как отмечают аналитики, около 60% поступающих в продажу сим-карт привязаны к мобильным номерам, использовавшимся ранее. Поэтому при помощи новой схемы злоумышленники пытаются также получить доступ к мессенджерам, финансовым аккаунтам, социальным сетям.
В Минцифры РФ напомнили, что пользователям стоит внимательно следить за актуальностью номера, к которому привязан аккаунт на портале госуслуг, а также использовать дополнительные инструменты защиты. «Кроме того, сейчас мы прорабатываем законопроект, который позволит информировать абонентов на портале Госуслуг обо всех договорах и номерах, которые на них зарегистрированы», — отметили в министерстве.
Сим-карты, которые поступают в продажу повторно, могут представлять серьезную угрозу для безопасности и конфиденциальности данных пользователей, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Иногда гражданин может узнать о том, что приобрел номер телефона „с историей“, после получения звонков и сообщений от лиц или компаний, с которыми он ранее никогда не взаимодействовал. Это связано с тем, что такой номер телефона могли использовать другие люди, указав его в кредитных договорах.
Кроме того, в том случае, если номер телефона ранее использовался в незаконных действиях, новый владелец может быть даже без его ведома вовлечен в преступную схему. И необходимость доказать свою непричастность правоохранительным органам может стать причиной большого стресса и личных проблем, предупредил Немкин.