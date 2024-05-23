В Госдуме пояснили, чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»

Законодательство сегодня не запрещает продажу сим-карт «с прошлым». Поэтому пользователи рискуют столкнуться с тем, что злоумышленники украдут, например, их аккаунт на «Госуслугах», воспользовавшись старым номером.

Злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги» через старые сим-карты. Об этом сообщил сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), данные приводят «Известия».

Купив сим-карту, поступившую в повторную продажу, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе «Госуслуги», крупнейших банках и социальных сетях. После чего взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете.

Как отмечают аналитики, около 60% поступающих в продажу сим-карт привязаны к мобильным номерам, использовавшимся ранее. Поэтому при помощи новой схемы злоумышленники пытаются также получить доступ к мессенджерам, финансовым аккаунтам, социальным сетям.

В Минцифры РФ напомнили, что пользователям стоит внимательно следить за актуальностью номера, к которому привязан аккаунт на портале госуслуг, а также использовать дополнительные инструменты защиты. «Кроме того, сейчас мы прорабатываем законопроект, который позволит информировать абонентов на портале Госуслуг обо всех договорах и номерах, которые на них зарегистрированы», — отметили в министерстве.

Сим-карты, которые поступают в продажу повторно, могут представлять серьезную угрозу для безопасности и конфиденциальности данных пользователей, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Прежде всего, такие сим-карты могут сохранять данные предыдущих владельцев, включая контактную информацию, сообщения и даже историю звонков. Если злоумышленник получает доступ к этим данным, это может привести к компрометации личной информации и последующим кибератакам или мошенничеству. Еще одной опасностью повторно используемых сим-карт является возможность их связи с банковскими и другими важными учетными записями. Многие сервисы используют номер телефона для двухфакторной аутентификации или восстановления пароля. Если номер телефона ранее использовался для этих целей, новый владелец сим-карты может случайно или намеренно получить доступ к аккаунтам предыдущего владельца», - отметил депутат.

Иногда гражданин может узнать о том, что приобрел номер телефона „с историей“, после получения звонков и сообщений от лиц или компаний, с которыми он ранее никогда не взаимодействовал. Это связано с тем, что такой номер телефона могли использовать другие люди, указав его в кредитных договорах.

Кроме того, в том случае, если номер телефона ранее использовался в незаконных действиях, новый владелец может быть даже без его ведома вовлечен в преступную схему. И необходимость доказать свою непричастность правоохранительным органам может стать причиной большого стресса и личных проблем, предупредил Немкин.

«Для того, чтобы обезопасить себя от подобных рисков, рекомендуется приобретать сим-карты только у проверенных операторов и в официальных точках продаж. При покупке новой сим-карты следует убедиться, что она действительно новая и ранее не использовалась – это можно сделать, запросив соответствующую информацию у оператора. По закону «О защите прав потребителей» исполнитель обязан предоставить потребителю всю необходимую и достоверную информацию о своих услугах. Также полезно регулярно проверять свои аккаунты и связываться с провайдером, если возникают подозрения, что сим-карта могла быть использована повторно. Настройка дополнительных уровней защиты, таких как двухфакторная аутентификация, также может снизить риски, связанные с повторным использованием сим-карт», - заключил парламентарий.