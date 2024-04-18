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Питерец.ру » Общество » В преддверии Дня Победы в сети появилась новая мошенническая схема

В преддверии Дня Победы в сети появилась новая мошенническая схема

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Злоумышленники создают фейковые сайты, цель которых – хищение денежных средств.

Специалисты направления Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. (компания в сфере информационной безопасности – прим.) предупредили о новой мошеннической схеме, которая появилась в Рунете в преддверии Дня Победы.
Злоумышленники создают фишинговые страницы, на которых обещают ветеранам и членам их семей социальные выплаты. Размер выплаты колеблется в диапазоне от 50 до 300 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, ветерану необходимо оплатить комиссию за перевод средств, а также указать данные банковской карты. В результате со счета пострадавших списывается сумма от 400 до 1100 рублей.

«Мошенники используют актуальные инфоповоды, праздники в своих сценариях для атак и часто их жертвами становятся уязвимые в силу возраста люди. Чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, злоумышленники используют громкие названия, к примеру «Международный компенсационный центр», «официальный сайт уполномоченного подразделения по финансовой защите граждан», – пояснил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Уже несколько лет подряд количество фишинговых ресурсов увеличивается в преддверии какого-либо инфоповода, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Это может быть как праздник, так и событие из социально-политической жизни страны. Например, когда некоторым категориям граждан была назначена единовременная денежная поддержка, в сети моментально появились фишинговые ресурсы, мимикрирующие под официальные сайты правительства, включая портал госуслуг. Бум фишинговых страниц, как правило, приходится на значимые для России праздники. Помимо Дня Победы сюда можно отнести Новый год и 8 марта», – пояснил депутат.

По словам Немкина, стать жертвой фишинга может практически любой гражданин.

«Ранее эксперты отрасли предполагали, что от сетевого мошенничества защищены более образованные граждане средних лет. Но фишинг модифицировался. Теперь злоумышленники создают страницы, способные завлечь практически любую категорию граждан. Например, молодым людям мошенники предлагают высокооплачиваемую работу, пенсионерам социальные выплаты, гражданам средних лет – большие скидки на популярные товары», – подчеркнул депутат.

Поэтому, отмечает Немкин, необходимо всегда проявлять осторожность в сети.

«Конечно, под куда большим ударом оказываются представители старшего возраста. Их близким людям необходимо напоминать о правилах безопасного пребывания в сети. Прежде всего, о запрете передачи персональных данных и реквизитов банковских карт», – сказал депутат.

По словам парламентария, в ближайшей перспективе проблема фишинговых ресурсов никуда не уйдет.

«Не исключено, что в дальнейшем количество фишинга будет только расти. Например, показатель числа заблокированных мошеннических ресурсов 2023 года втрое превысил значение 2022 года и достиг 42 000 страниц. Появляется и другая опасная тенденция – рост доли фишинговых ресурсов в доменной зоне .ru. В прошлом году показатель увеличился в 3,6 раза», – отметил депутат.

Напомним, что с 2022 года Минцифры России запустило платформу «Антифишинг», которая блокирует фейковые ресурсы. Любой гражданин может оставить данные фишинговой страницы, которая в последующем будет заблокирована.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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