Закрытие троллейбусного и трамвайного движения в период проведения репетиций праздника "Алые паруса"

В связи с проведением репетиций праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» с 20:50 11 июня до 01:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 02:30 13 июня закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту и трамвайное движение по Троицкому мосту.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Гороховой ул. (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.) до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Гороховой ул. (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.) до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 10: движение осуществляется по двум трассам:

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст «Новоладожская улица»;

№ 11: от к/ст «Хасанская улица» по Хасанской ул., ул. Коммуны, пр. Косыгина, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича, Исаакиевской пл.) до к/ст «Площадь Труда».

Трамваи следуют:

№ 3: от к/ст «Площадь Репина» по Садовой ул., Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова (обратно: по Лесному пр.) до к/ст «Станция метро «Выборгская».