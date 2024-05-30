ента новостей

10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
14:38
Закрытие трамвайного движения по мосту Александра Невского
14:36
В Петербурге поймали студентов, напавших на прохожего на улице Десантников
14:27
В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах
14:18
В Ленобласти на «Кола» введут реверсивное движение
13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
11:10
В правительстве опровергли планы по блокировке YouTube в России
10:54
Изменившийся климат приводит к потерям
10:33
На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик
09:53
Штрафуют велосипедистов и самокатчиков
09:44
«Цифровая Россия» запускает масштабную программу цифровой грамотности
09:36
В Петербурге прошла акция "Привет, это я!" в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом
09:32
Из Петербурга отправился груз помощи для десантников под Херсоном
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга

Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В связи с проведением мероприятия «Музыка Дворцового моста» закрывается троллейбусное движение

В связи с проведением мероприятия «Музыка Дворцового моста» в рамках празднования Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга с 19:30 31 мая до 02:00 1 июня закрывается троллейбусное движение по Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Малой Морской улицы, Адмиралтейскому проспекту.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича) до к/ст «Площадь Труда»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича) до к/ст «Площадь Труда»;

№ 10: от к/ст «Проспект Солидарности» по ул. Подвойского, пр. Большевиков, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Таллинской ул., ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Дальневосточному пр.), Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Кирочной ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Литейный проспект» по трассе троллейбусного маршрута № 33;

№ 11: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Большевиков, Народной ул., Володарскому мосту, Ивановской ул., ул. Бабушкина, ул. Полярников, ул. Седова, Смоляной ул., ул.2-й Луч, ул. Профессора Качалова, пр. Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., ул. Александра Невского (обратно: по Невскому пр., пл. Александра Невского, пр. Обуховской Обороны) до к/ст «Площадь Александра Невского» по трассе троллейбусного маршрута № 14;

№ 17: от к/ст «Улица Костюшко» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Невскому пр. до к/ст «Казанский собор». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

Источник: Горэлектротранс
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-05-2024, 16:51
Закрытие трамвайного и троллейбусного движения 9 мая
26-04-2024, 15:47
Закрытие троллейбусного движения в связи с репетициями парада Победы
17-05-2024, 09:21
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения на Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
15-05-2024, 09:46
Закрытие троллейбусного движения по мосту Александра Невского
13-06-2023, 19:28
В Петербурге на период проведения Забега #МыВместе ограничат движение транспорта
11-04-2024, 15:42
Закрытие троллейбусного движения по Садовой улице

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
205
Вчера, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
101
Вчера, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
0
112
Вчера, 12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Наверх