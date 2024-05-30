Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга

В связи с проведением мероприятия «Музыка Дворцового моста» в рамках празднования Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга с 19:30 31 мая до 02:00 1 июня закрывается троллейбусное движение по Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Малой Морской улицы, Адмиралтейскому проспекту.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича) до к/ст «Площадь Труда»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича) до к/ст «Площадь Труда»;

№ 10: от к/ст «Проспект Солидарности» по ул. Подвойского, пр. Большевиков, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Таллинской ул., ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Дальневосточному пр.), Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Кирочной ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Литейный проспект» по трассе троллейбусного маршрута № 33;

№ 11: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Большевиков, Народной ул., Володарскому мосту, Ивановской ул., ул. Бабушкина, ул. Полярников, ул. Седова, Смоляной ул., ул.2-й Луч, ул. Профессора Качалова, пр. Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., ул. Александра Невского (обратно: по Невскому пр., пл. Александра Невского, пр. Обуховской Обороны) до к/ст «Площадь Александра Невского» по трассе троллейбусного маршрута № 14;

№ 17: от к/ст «Улица Костюшко» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Невскому пр. до к/ст «Казанский собор». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.