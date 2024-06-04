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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу

На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу

0
118
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по монтажу высокомачтовых осветительных комплексов в период с 5 июня по 15 июля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта вторая полоса, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Данные работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД, на участке внутреннего кольца с 1 по 11 километр, ежедневно в период с 8:00 до 19:00. Ограничения будут вводиться поэтапно, захватками протяжённостью по 500 метров, по четыре дня на одну захватку» - добавил Пузыревский. 

Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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