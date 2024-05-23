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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование

В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование

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61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Под Петербургом спецназ Северо-Западного округа Росгвардии отработал беспарашютное десантирование

Военнослужащие подразделения специального назначения и сотрудники СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии отработали беспарашютное десантирование в Ленинградской области.
В ходе занятий росгвардейцы десантировались с вертолетов Ми-8 посадочными и штурмовыми способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната. Спецназ Росгвардии тренировался в условиях, максимально приближенным к реальным, совершая высадку из вертолета в полной боевой экипировке и с оружием. 
В тренировке приняли участие сотрудники отрядов СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны.

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