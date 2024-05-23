В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование

Военнослужащие подразделения специального назначения и сотрудники СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии отработали беспарашютное десантирование в Ленинградской области.

В ходе занятий росгвардейцы десантировались с вертолетов Ми-8 посадочными и штурмовыми способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната. Спецназ Росгвардии тренировался в условиях, максимально приближенным к реальным, совершая высадку из вертолета в полной боевой экипировке и с оружием.

В тренировке приняли участие сотрудники отрядов СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны.