Военнослужащие подразделения специального назначения и сотрудники СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии отработали беспарашютное десантирование в Ленинградской области.
В ходе занятий росгвардейцы десантировались с вертолетов Ми-8 посадочными и штурмовыми способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната. Спецназ Росгвардии тренировался в условиях, максимально приближенным к реальным, совершая высадку из вертолета в полной боевой экипировке и с оружием.
В тренировке приняли участие сотрудники отрядов СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны.
В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Под Петербургом спецназ Северо-Западного округа Росгвардии отработал беспарашютное десантирование
Военнослужащие подразделения специального назначения и сотрудники СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии отработали беспарашютное десантирование в Ленинградской области.
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