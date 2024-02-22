Под Петербургом росгвардейцы провели боевые стрельбы

Сотрудники отрядов ОМОН, СОБР и военнослужащие воинских частей Северо-Западного округа Росгвардии провели под Санкт-Петербургом боевые стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В ходе боевых стрельб росгвардейцы отработали поражение целей с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматических станковых гранатометов АГС-17, АГС-30 и крупнокалиберных пулеметов из комплекса вооружения бронетранспортеров БТР-80. Сотрудники отрядов ОМОН, СОБР и военнослужащие вели огонь и его корректировку с учетом особенностей местности, тактической обстановки, в том числе в условиях ограниченной видимости и из различных положений.

В стрельбах приняли участие сотрудники отрядов ОМОН, СОБР, военнослужащие воинских частей округа из 10 регионов северо-запада России.