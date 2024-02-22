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Питерец.ру » Общество » Под Петербургом росгвардейцы провели боевые стрельбы

Под Петербургом росгвардейцы провели боевые стрельбы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Сотрудники отрядов ОМОН, СОБР и военнослужащие воинских частей Северо-Западного округа Росгвардии провели боевые стрельбы

Сотрудники отрядов ОМОН, СОБР и военнослужащие воинских частей Северо-Западного округа Росгвардии провели под Санкт-Петербургом боевые стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В ходе боевых стрельб росгвардейцы отработали поражение целей с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматических станковых гранатометов АГС-17, АГС-30 и крупнокалиберных пулеметов из комплекса вооружения бронетранспортеров БТР-80. Сотрудники отрядов ОМОН, СОБР и военнослужащие вели огонь и его корректировку с учетом особенностей местности, тактической обстановки, в том числе в условиях ограниченной видимости и из различных положений.
В стрельбах приняли участие сотрудники отрядов ОМОН, СОБР, военнослужащие воинских частей округа из 10 регионов северо-запада России.

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