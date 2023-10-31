В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование

Военнослужащие полка по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии отработали беспарашютное десантирование в Ленинградской области.

В ходе занятий росгвардейцы десантировались с вертолетов Ка-226 посадочными и штурмовыми способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната. Спецназ Росгвардии тренировался в условиях, максимально приближенным к реальным, совершая высадку из вертолета в полной боевой экипировке и с оружием.