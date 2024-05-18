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Питерец.ру » Общество » Современные камеры помогут в борьбе с курильщиками

Современные камеры помогут в борьбе с курильщиками

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
PhotoXPress.ru
В Петербурге установят камеры для выявления курильщиков и вандалов

«Питерец.ру» отмечает, что в последние годы ведется активная борьба с курением. Действует закон, согласно которому запрещается курить в общественных местах. Все это приводит к положительным результатам.

Однако некоторые курящие люди продолжают нарушать существующий запрет. Для их выявления будут установлены специальные камеры. Власти Северной столицы занимаются поиском компании, которая разместит более 2 тыс. камер на детских и спортплощадках. На это выделено около 600 млн. руб.

Важно, чтобы камеры распознавали лица людей, после чего их можно будет идентифицировать. Так будут находить не только «злостных курильщиков», но и вандалов, портящих инвентарь, и расклейщиков рекламных объявлений, делающих это в неположенном месте.

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