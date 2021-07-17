Получила компенсацию в 390 тыс. рублей

В торговле существуют различные правила, касающихся безопасности. Если они нарушаются, это может повлечь за собой серьезные последствия. Иногда дело заканчивается судом.

«Питерец.ру» сообщает, что жительница Северной столица получит крупную компенсацию от ГМ «Окей». 8 марта прошлого года эта женщина травмировалась в торговом зале, после чего обратилась в суд.

Покупательница зацепилась за выступающую петлю от поддона и упала. Дело закончилось переломом и последующим лечением. Женщина стала обвинять в происходящем магазин и затребовала через суд компенсацию в 600 тыс. рублей.

В гипермаркете не захотели платить эту сумму. Однако суд пришел к выводу, что в магазине нарушили правила, что повлекло за собой травму покупательницы. Однако сумма компенсации была сокращена до 390 тыс. рублей. Кроме того, гипермакет будет обязан возместить расходы на лечение и судебного представителя.