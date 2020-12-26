Женщина упала, а виноваты в РЖД?

«Питерец.ру» сообщает, что жительница Северной столицы хотела отсудить у РЖД 1,6 млн. руб. Поводом для этого стал инцидент, произошедший в октябре прошлого года. Петербурженка следовала к поезду и поскользнулась на ж/д платформе.

По словам этой женщины, она споткнулась о трещину в платформе, из-за чего получила травмы. Гражданка потребовала от РЖД возмещение компенсации за моральный ущерб, причинение вреда здоровью и судебных издержек. Однако суд отказал в удовлетворении ее исковых требований.

В ходе проверки было установлено, что участок ж/д платформы, где произошло падение, оказался исправным. Какие-либо трещины и прочие повреждения отсутствовали. Так что суд не нашел повода взыскивать деньги с РЖД.