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Питерец.ру » Общество » В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая

В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Горэлектротранс
В преддверии белых ночей совершить туристическую трамвайную прогулку по Петербургу можно будет ещё и на вечернем рейсе

В преддверии белых ночей совершить туристическую трамвайную прогулку по Петербургу можно будет ещё и на вечернем рейсе в 19:00. Маршрут «Первый туристический» переходит на усиленный режим работы в связи с началом туристического сезона. Ежедневно туристический трамвай будет совершать по 4 рейса: в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.

Маршрут трамвая «Первый туристический» является регулярным и работает ежедневно вне зависимости от графика работы Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

- До 1 мая начало рейсов: в 10:00, 13:00, 16:00.

- С 1 мая начало рейсов: в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

В связи с ремонтом трамвайных путей, посадка на туристический трамвай временно осуществляется по адресу: Большая Посадская 24/2 (у ворот Трамвайного парка №3, посадка на углу с ул. Чапаева). Ближайшая станция метро - «Горьковская».

Временная трасса маршрута «Первый туристический» (Т1):

Т1 (от места посадки): Б. Посадская ул. – ул. Чапаева – Сампсониевский мост – Финляндский вокзал - ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – Владимирский пр. – Колокольная ул. – ул. Марата – Звенигородская ул. – Загородный пр. – 1-ая Красноармейская ул. – Троицкий пр. – Лермонтовский пр. – пл. Тургенева;

Т1 (в обратном направлении): Пл. Тургенева – Лермонтовский пр. – Троицкий пр. – 1-ая Красноармейская ул. – Загородный пр. – ул. Марата – Колокольная ул. – Владимирский пр. – Литейный пр. – Литейный мост – ул. Академика Лебедева – Гренадерский пр. – Гренадерский мост – Б. Монетная – Б. Посадская ул.

Расчетное время поездки – 2 часа.

Билеты на туристический трамвай приобретаются заранее и только онлайн: https://tm.electrotrans.spb.ru.

Главной достопримечательностью регулярного маршрута трамвая «Первый туристический» (Т1) можно назвать сам трамвайный вагон. Выполненный с учётом современных требований безопасности и комфорта, внешне он идентичен самой любимой ленинградской модели ЛМ-33. Трамвай ЛМ-33 открыл в нашем городе эру четырёхосных трамваев большой вместимости и служил пассажирам рекордные 46 лет, помогая ленинградцам пережить блокаду и послевоенное время. При завершении эксплуатации в 1979 году пассажиры вышли проводить его в прощальный рейс.

В наше время модель ЛМ-33 вновь появилась на петербургских маршрутах: в качестве ежедневного напоминания о роли трамвая в судьбе города на Неве. С тех пор уже 5 лет туристический трамвай пользуется неизменной популярностью как у гостей Петербурга, так и у местных жителей.

Источник: Горэлектротранс
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