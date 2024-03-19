В Петербурге изменится трасса туристического трамвая

Происшествия на дорогах

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На Невском проспекте юноша на мотоцикле влетел в припаркованный «Мерседес»

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В Ленобласти на трассе «Нарва» китайский кроссовер врезался в опору ЛЭП. Пострадали двое пассажиров, женщина и 7-летняя девочка

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На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика

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Под Волосово в ДТП с фурой погиб полицейский