В Петербурге изменится трасса туристического трамвая

В связи с ремонтом трамвайных путей с 23 марта изменится трасса туристического трамвая.
Туристический трамвай следует:
Т1 (от места посадки): Б. Посадская ул. – ул. Чапаева – Сампсониевский мост – Финляндский вокзал - ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – Владимирский пр. – Колокольная ул. – ул. Марата – Звенигородская ул. – Загородный пр. – 1-ая Красноармейская ул. – Троицкий пр. – Лермонтовский пр. – пл. Тургенева;
Т1 (в обратном направлении): Пл. Тургенева – Лермонтовский пр. – Троицкий пр. – 1-ая Красноармейская ул. – Загородный пр. – ул. Марата – Колокольная ул. – Владимирский пр. – Литейный пр. – Литейный мост – ул. Академика Лебедева – Гренадерский пр. – Гренадерский мост – Б. Монетная ул. – Б. Посадская ул.