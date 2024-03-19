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Питерец.ру » Общество » В Петербурге изменится трасса туристического трамвая

В Петербурге изменится трасса туристического трамвая

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В связи с ремонтом трамвайных путей с 23 марта изменится трасса туристического трамвая

В связи с ремонтом трамвайных путей с 23 марта изменится трасса туристического трамвая.

Туристический трамвай следует:

Т1 (от места посадки): Б. Посадская ул. – ул. Чапаева – Сампсониевский мост – Финляндский вокзал - ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – Владимирский пр. – Колокольная ул. – ул. Марата – Звенигородская ул. – Загородный пр. – 1-ая Красноармейская ул. – Троицкий пр. – Лермонтовский пр. – пл. Тургенева;

Т1 (в обратном направлении): Пл. Тургенева – Лермонтовский пр. – Троицкий пр. – 1-ая Красноармейская ул. – Загородный пр. – ул. Марата – Колокольная ул. – Владимирский пр. – Литейный пр. – Литейный мост – ул. Академика Лебедева – Гренадерский пр. – Гренадерский мост – Б. Монетная ул. – Б. Посадская ул.

Источник: Горэлектротранс
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