ента новостей

10:28
На участке внутреннего кольца КАД перекроют одну полосу движения
10:24
В Волхове пьяный водитель на «Жигулях» влетел в дерево. Погиб 21-летний пассажир
10:17
В Колпино задержали злодея списавшего деньги с потерянной карты пенсионерки
10:07
В Центральном районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
09:55
В Петербурге задержали начетчика на магазин на шоссе Революции
08:10
Потребность в работниках возросла в 1,5 раза
07:38
Объем вкладов вырос
01:41
Петербургский волейбольный «Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Суперлиге, на этот раз – над «Енисеем» в трёх партиях
01:18
В претендентских турнирах по шахматам, которые состоятся в Канаде, примут участие трое россиян – Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно
17:48
В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»
12:44
В Токсово пьяное застолье закончилось стрельбой
12:36
В Ленобласти задержали пенсионерку-рецидивистку, обманушую 86-летнюю женщину из Пушкина
12:27
В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Ломоносова
12:20
В Петербурге задержали верхолаза, ограбившего бывшую подругу
11:13
В Петербурге задержали 16-летнего юношу, который осуществлял техподдержку мошеннического call-центра
09:44
В центре Петербурга трое злоумышленников выбивали деньги из ливийца
09:05
Возможны ли переговоры по Украине?
08:35
Власти хотят бюджет в 2 триллиона
02:10
После поражения в 22-м туре ФНЛ от махачкалинского «Динамо» «Ленинградец» готовится к матчу с «Енисеем»
01:36
Футбольный «Зенит» победил «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России
21:58
ВХЛ: после поражение в овертайме в первом матче серии «СКА-Нева» крупно проиграла тульскому АКМ и вторую игру, счёт – 2:6
16:26
В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»
14:08
Спортсмены из Петербурга стали призерами первенства России по синхронному плаванию
14:01
Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году
13:58
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ
12:18
В Красном Селе задержали двоих на «Жигулях» с крупной партией "синтетики"
12:11
В Ленобласти задержали пьяного водителя «БМВ-318», который травмировал полицейского
11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
11:44
На Васильевском острове поймали 38-летнюю "закладчицу"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На участке внутреннего кольца КАД перекроют одну полосу движения

На участке внутреннего кольца КАД перекроют одну полосу движения

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 20 по 24 марта будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 41 по 45 километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-04-2023, 12:06
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
20-03-2022, 15:54
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения
31-03-2022, 17:14
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
1-04-2022, 11:13
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения
23-03-2022, 15:16
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения
8-04-2021, 13:27
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения

Происшествия на дорогах

0
13
Сегодня, 10:24
В Волхове пьяный водитель на «Жигулях» влетел в дерево. Погиб 21-летний пассажир
0
162
Вчера, 17:48
В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»
0
152
13-03-2024, 11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
0
299
12-03-2024, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
Наверх