Из Петербурга в зону СВО отправилась праздничная почта, собранная участниками акции «Тепло для героя»

В петербургской приёмной «Единой России» весь февраль формировали посылки для бойцов: продукты, теплые вещи, средства гигиены, письма – всё, что может порадовать и согреть воинов в сложных военно-полевых условиях. В акции «Тепло для героя» вместе с единороссами приняли участие сотни неравнодушных петербуржцев, общественные и образовательные организации, трудовые коллективы и индивидуальные предприниматели. Сегодня эту праздничную почту отправили в воинские части и подразделения.

Сообща петербуржцы собрали более семи кубов различных грузов. Большую их часть сегодня загрузили в «КАМАЗ» Псковского соединения воздушно-десантных войск.

«Сегодня мы забираем помощь для подразделений и соединений воздушно-десантных войск. Данная гуманитарная помощь приурочена к празднованию 23 февраля. Так как наши подразделения находятся на передовой и выполняют задачи, они не могут его провести в тыловых районах либо в своих домах. Поэтому от лица тех, кто находится на передовой, выражаю благодарность за ту помощь, которую нам оказывают. Это греет наши души и помогает нам двигаться вперед. Слава ВДВ! Победа будет за нами!» – сказал, принимая груз, десантник с позывным Ирбис.

Ветеран ВДВ Алексан, сопровождающий груз, поблагодарил всех участников акции «Тепло для героя» за праздник, который устроили для бойцов.

Часть собранного груза региональное отделение «Единой России» направило в Ленинградский полк. В преддверии праздника его посетят депутаты-единороссы Законодательного Собрания города.

«Честно говоря, я уже сбился со счета, потому что мы несколько раз в неделю отправляем нашим ребятам Ленинградского полка и ребятам других полков, которые призваны из Санкт-Петербурга, помощь. Отправили уже сотни тонн и будем, конечно, продолжать, потому что ребятам нужна поддержка. Они сражаются прежде всего за нас, за наших детей, за наше спокойствие, за мирное небо над нашими головами. Спасибо им и низкий поклон», – сказал депутат-единоросс Заксобрания Константин Чебыкин.

Вещи, продукты и письма, собранные петербуржцами к празднику для бойцов, будут также переданы «Единой Россией» в подразделения специального назначения на Авдеевском и Донецком направлении.

Акция «Тепло для героя» стартовала 1 февраля во всех регионах страны. В Северной столице её площадкой стала региональная общественная приёмная «Единой России» на Конногвардейском бульваре, 4. Сбор подарков для защитников Отечества осуществляется до 21 февраля.