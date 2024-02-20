Из Петербурга в зону СВО отправилась праздничная почта, собранная участниками акции «Тепло для героя»

В петербургской приёмной «Единой России» весь февраль формировали посылки для бойцов: продукты, теплые вещи, средства гигиены, письма – всё, что может порадовать и согреть воинов в сложных военно-полевых условиях. В акции «Тепло для героя» вместе с единороссами приняли участие сотни неравнодушных петербуржцев, общественные и образовательные организации, трудовые коллективы и индивидуальные предприниматели. Сегодня эту праздничную почту отправили в воинские части и подразделения.
Сообща петербуржцы собрали более семи кубов различных грузов. Большую их часть сегодня загрузили в «КАМАЗ» Псковского соединения воздушно-десантных войск.
Ветеран ВДВ Алексан, сопровождающий груз, поблагодарил всех участников акции «Тепло для героя» за праздник, который устроили для бойцов.
Часть собранного груза региональное отделение «Единой России» направило в Ленинградский полк. В преддверии праздника его посетят депутаты-единороссы Законодательного Собрания города.
Вещи, продукты и письма, собранные петербуржцами к празднику для бойцов, будут также переданы «Единой Россией» в подразделения специального назначения на Авдеевском и Донецком направлении.
Акция «Тепло для героя» стартовала 1 февраля во всех регионах страны. В Северной столице её площадкой стала региональная общественная приёмная «Единой России» на Конногвардейском бульваре, 4. Сбор подарков для защитников Отечества осуществляется до 21 февраля.