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Питерец.ру » Общество » На передовую из Петербурга отправили 4,5 тысячи «теплых» подарков

На передовую из Петербурга отправили 4,5 тысячи «теплых» подарков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
«Единая Россия» отправила из Петербурга на передовую 4,5 тысячи «теплых» подарков

Вязаные вещи, термобелье, праздничные открытки и письма собраны петербуржцами для защитников Отечества в рамках партийной акции «Тепло для героя».

Праздничная почта: вязаные носки, шарфы, перчатки, свитера, а также теплые вещи, термобелье и шапки, поздравительные письма и открытки – всё это в канун Дня защитника Отечества передано на передовую. Региональное отделение «Единой России» вместе с благотворительным фондом «Суворов» и офицерами Михайловской военной артиллерийской академии отправило машины с грузом на переднюю линию. В акции «Тепло для героя», которую «Единая Россия» объявила 10 января, поучаствовали сотни петербуржцев.

«Это далеко не первая акция, которая проводится в Петербурге по зову сердца. Количество тёплых вещей приближается к 4,5 тысячам. Их собирали и старшее поколение, и дети, и семьи. Огромное количество тёплых слов пишут, рисунков. Мы всё это отправляем. Позволю себе от лица всех петербуржцев сказать, что мы очень ждем наших ребят, молимся за них и верим, что они вернутся в свои семьи», – сказала, провожая «теплую почту»,  руководитель Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия», депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Елена Киселева.

Площадками сбора теплых вещей и посланий для воинов стали общественные приёмные «Единой России» во всех районах города, а также региональная общественная приемная партии на Конногвардейском бульваре, д.4. Наиболее активно поучаствовали в акции жители Петродворцового, Красносельского, Калининского и Петроградского районов города. В Московском районе жильцы дома по улице Варшавской, 19 вязали вещи и писали письма бойцам практически всем домом. Также дружно откликнулись на акцию женщины городской «Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров».  

Представительница Ассоциации Наталия Сумарокова, передавая на фронт «вязаную почту», сказала: «Мы гордимся нашими российскими солдатами, которые, рискуя жизнью, воюют на переднем крае, защищая независимость и свободу России. И мы в меру своей возможности вносим такой вот вклад: вяжем теплые вещи для наших бойцов. Как говорится: держи голову в холоде, а ноги в тепле. Солдаты наши – молодцы, и мы, бабушки, стараемся, поддерживаем их, как во все времена вязали теплые вещи мамы, бабушки, сестры. Дай Бог им здоровья, нашим солдатам!»  

 

Одну из машин с подарками доставит на передовую фонд «Суворов». Представитель попечительского совета фонда Вячеслав Соусов пояснил: «Сегодня мы отправляем очередной сборный груз при содействии «Единой России» и общественных организаций Санкт-Петербурга. Груз сформирован из вещей, которые необходимы нашим защитникам на передовой для улучшения их бытовых условий и технического оснащения. А в целом с начала СВО нами отправлены бытовые средства и предметы технического назначения на более чем 300 миллионов рублей».

Ранее «теплые посылки» увезли в зону спецоперации депутат-единоросс МО Прометей Максим Антонов и полковник запаса из Михайловской военной артиллерийской академии Вячеслав Горохов. Пункты назначения – воинские части в Кременной, Купянске, Сватово, а также подразделения псковских десантников.

«По сложившейся традиции передаём ветеранами-десантниками 76-й гвардейской дивизии нашу помощь – те необходимые теплые вещи, которые так востребованы сегодня и так нужны нашим солдатам. Но самое главное – мы везем им письма от наших детей, письма нашей души, нашей доброты и тепла для них, чтобы там, на передовом рубеже обороны, защищая нас от фашистской нечести, они смогли с чистой душой выполнить свой воинский долг и самое главное – победить! И мы будем делать всё возможное, чтобы наша победа стала как можно ближе!» – отметил ветеран Вооруженных Сил из Михайловской академии.

Напомним, с начала СВО «Единая Россия» оказывает необходимую помощь фронту — передаёт спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой. На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров партии. Курируют гуманитарную миссию депутаты-единороссы Госдумы России. «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтёрская Рота» 20 февраля отправили на Донбасс уже 30-й волонтерский десант.

Источник: Единая Россия
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