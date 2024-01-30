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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы подготовят подарки и письма для участников СВО

Петербуржцы подготовят подарки и письма для участников СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Петербуржцы подготовят подарки и письма для участников СВО: акция «Единой России» «Тепло для героя» стартует 1 февраля

Петербуржцам вновь предлагают поддержать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. «Единая Россия» проведёт по всей стране акцию «Тепло для героя», приуроченную ко Дню защитника Отечества — она начнётся 1 февраля и станет одним из этапов реализации партийного проекта «Старшее поколение».

Для бойцов, которые находятся на передовой и проходят лечение, соберут теплые вязаные вещи – носки, шарфы, свитера, шапки, перчатки, а также продукты питания долго хранения. Посылки дополнят добрыми письмами, открытками и детскими рисунками со словами поддержки для военнослужащих и добровольцев.

В Санкт-Петербурге участников акции поддержки приглашают на Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3 – на площадке региональной общественной приемной партии будут собраны и сформированы посылки для бойцов. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 571-97-38. При содействии единороссов всё, что соберут жители Северной столицы, доставят в подразделения, действующие в зоне проведения СВО, а также в военные госпитали.

Также в ходе акции «Тепло для героя» единороссы Северной столицы организуют серию мероприятий в поддержку участников спецоперации и их семей и окажут им юридическую, бытовую и любую другую помощь.

Источник: Единая Россия
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