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Питерец.ру » Общество » Транспортное соглашение между регионами продлено

Транспортное соглашение между регионами продлено

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sanktpeterburg.bezformata.com
Соглашение о льготном проезде между городом и областью продлили до 2026 года

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские депутаты продлили срок транспортного соглашения между Северной столицей и областью. Новый документ будет действовать до 2026 года.

Соглашение касается льготного проезда в общественном транспорте. Люди, имеющие право на такие льготы, могут пользоваться ими в обоих регионах. Такой проезд доступен участникам и ветеранам ВОВ, пенсионерам, маломобильным гражданам, детям из многодетных семей и некоторым другим лицам. При этом проездной, выданный в одном из регионов (СПб или ЛО), автоматически будет действовать и в другом – дополнительное оформление не потребуется.

Также новое соглашение распространяется на детей участников ВОВ – они тоже получили право льготного проезда. Это сделано в рамках поддержки семей военнослужащих.

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