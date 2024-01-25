Транспортное соглашение между регионами продлено

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские депутаты продлили срок транспортного соглашения между Северной столицей и областью. Новый документ будет действовать до 2026 года.

Соглашение касается льготного проезда в общественном транспорте. Люди, имеющие право на такие льготы, могут пользоваться ими в обоих регионах. Такой проезд доступен участникам и ветеранам ВОВ, пенсионерам, маломобильным гражданам, детям из многодетных семей и некоторым другим лицам. При этом проездной, выданный в одном из регионов (СПб или ЛО), автоматически будет действовать и в другом – дополнительное оформление не потребуется.

Также новое соглашение распространяется на детей участников ВОВ – они тоже получили право льготного проезда. Это сделано в рамках поддержки семей военнослужащих.