Подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Северной Осетией-Аланией

В Мариинском дворце состоялась церемония подписания соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Парламентом Республики Северная Осетия-Алания.
Документ подписали главы представительных органов регионов Александр Бельский и Таймураз Тускаев. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере законотворчества, культуры, науки, образования, туризма, содействия развитию торгово-экономических отношений регионов, а также продвижение мероприятий патриотической тематики.
В своем выступлении Александр Бельский отметил, что соглашение является важным шагом в развитии сотрудничества между двумя регионами. Он подчеркнул, что взаимодействие между парламентами связано не только с законотворчеством, но и с сохранением исторических и культурных связей.
Таймураз Тускаев также отметил важность подписания соглашения. Он подчеркнул, что в современных условиях взаимодействие органов законодательной власти приобретает особую актуальность.
В рамках подготовки к подписанию соглашения в текущем году депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга посетили с визитом столицу Республики Северная Осетия-Алания город Владикавказ, где встретились с Председателем и депутатами республиканского парламента.
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