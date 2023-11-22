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Питерец.ру » Политика » Подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Северной Осетией-Аланией

Подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Северной Осетией-Аланией

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Парламенты Санкт-Петербурга и Республики Северная Осетия-Алания заключили соглашение о сотрудничестве

В Мариинском дворце состоялась церемония подписания соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Парламентом Республики Северная Осетия-Алания.

Документ подписали главы представительных органов регионов Александр Бельский и Таймураз Тускаев. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере законотворчества, культуры, науки, образования, туризма, содействия развитию торгово-экономических отношений регионов, а также продвижение мероприятий патриотической тематики.

В своем выступлении Александр Бельский отметил, что соглашение является важным шагом в развитии сотрудничества между двумя регионами. Он подчеркнул, что взаимодействие между парламентами связано не только с законотворчеством, но и с сохранением исторических и культурных связей.

«В следующем году Республика отметит 250-летие вхождения в состав Российской империи. У нас, петербуржцев, 2024 год тоже будет знаковым, Северная столица готовится к торжествам по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Мы видим, как бережно жители наших регионов сохраняют память, у нас общие ценности и культурные корни. Уверен, вместе нам удастся сохранить это народное достояние», - сказал Александр Бельский.

Таймураз Тускаев также отметил важность подписания соглашения. Он подчеркнул, что в современных условиях взаимодействие органов законодательной власти приобретает особую актуальность.

«Сегодня мы должны ставить перед собой более амбициозные задачи. Совместная деятельность двух парламентов по развитию ключевых законов, безусловно даст положительный результат», - сказал Таймураз Тускаев.

В рамках подготовки к подписанию соглашения в текущем году депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга посетили с визитом столицу Республики Северная Осетия-Алания город Владикавказ, где встретились с Председателем и депутатами республиканского парламента.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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