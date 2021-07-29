Таксистам дадут спокойно работать

Петербург и Ленобласть – два разных региона, из-за чего иногда возникают различные сложности. Например, в 2021 году с трудностями сталкивались таксисты. Закон, дающий право работать на территории обоих регионов, перестал действовать в конце прошлого года. При этом парламентарии не торопились продлевать срок его действия.

К чему это приводило? Если таксист привозил человека из Ленобласти в Петербург, то не имел право брать других пассажиров обратно. В итоге такси должно было возвращаться пустым, что приводило к большим расходам. Естественно, многие таксисты предпочитали обходить этот запрет. Но такие действия оборачивались штрафами. Например, за июнь сотрудники полиции зафиксировали более 1000 подобных случаев.

К счастью, депутаты ЗакСа утвердили новое соглашение. Теперь перевозчики могут подписывать договор фрахтования легкового такси, позволяющий работать на территории Петербурга и Ленобласти. «Питерец.ру» считает, что это нужно было сделать несколько месяцев назад. Не совсем понятно, почему власти создали такую ситуацию.