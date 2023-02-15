ента новостей

15:23
В Приморском районе задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:20
В Петербурге адержали ранее судимого мужчину, вытолкнувшего в окно собственную мать
15:17
В Петербурге изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма
13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
13:40
В Петербурге отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан
13:31
Ленобласть отдает дань памяти воинам-интернационалистам
11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
10:56
Дебоширов, устроивших драку в автобусе депортируют из России
10:51
В Госдуме РФ пройдут парламентские слушания по вопросам подготовки ИТ-кадров в России
10:43
Новую версию «Тельца» Александра Сокурова скоро покажут на больших экранах
10:40
«поЧитателей истории» встретятся за круглым столом в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
10:32
В Елизаветино ссора соседей закончилась стрельбой
10:29
«Цифровизация» не сократила очередей в поликлиниках Петербурга
10:00
В Василеостровском районе 15-летняя девочка погибла при падении с высоты
09:49
Зачем Байден это сделал?
09:12
Сотрудничаем с Арктикой
09:11
Новозеландский пилот-заложник появился на фотографиях с вооруженными повстанцами Западного Папуа
09:08
Четверо арестованы во Флориде по подозрению в причастности к убийству президента Гаити
08:30
Что с гриппом в школах?
20:30
В матче «Барыса» и СКА было заброшено десять шайб, из них шесть – армейцами с Невы
17:39
Исторические объекты Шлиссельбурга ждет консервация и ремонт
17:37
В Кингисеппе задержан подозреваемый в нападении на мужчину
14:36
Петербуржцы собрали более тысячи комплектов теплых вещей для участников СВО в ходе акции «Единой России» «Тепло для героя»
14:26
В Ленобласти голосуют за благоустройство
14:18
Библиотечный фонд Мариинского дворца пополнился коллекцией из 200 книг
14:12
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве женщины в 2012 году
14:05
Кешбэк для меценатов, возращение экологического контроля и бесплатные препараты для больных ХСН
14:03
Госинспекция труда начала серию проверок скандального комбината «Столовая №14» после жалоб петербуржцев
13:38
В Петербурге будут улучшать остановки общественного транспорта
13:29
В Красносельском районе задержаны два автоугонщика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан

В Петербурге отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан

0
71
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан

Сегодня день памяти воинов-интернационалистов. Вывод советских войск из Афганистана закончился 34 года назад. В церемонии возложения цветов и митинге у памятника воинам-интернационалистам на проспекте Славы приняли участие губернатор Александр Беглов, депутат Законодательного Собрания, ветеран-афганец, руководитель Санкт‑Петербургского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Высоцкий, члены Правительства города, делегации Западного военного округа, Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ, главного управления Министерства внутренних дел РФ по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, а также представители общественных организаций ветеранов войны в Афганистане и боевых действий.

«Мы вспоминаем россиян, исполнявших служебный долг за пределами страны. Спустя 34 года наши воины также защищают Отечество и всех, кому дорога Россия», - сказал Александр Беглов.

Он также отметил, что террористические отряды в Афганистане получали оружие от западных стран. Сегодня они продолжают свое дело, чтобы ослабить Россию. Губернатор подчеркнул, что Петербург выполнил все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Городом сформированы три именных батальона «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», а также танковый батальон «Аврора».

Александр Беглов выразил благодарность общественным организациям ветеранов-афганцев.

«Очень важно, что вы делитесь своим ратным опытом с молодым поколением, оказываете гуманитарную помощь на Донбассе», - сказал он.

После окончания памятного митинга состоялась служба в Церкви святого великомученика Георгия Победоносца, которая расположена рядом с монументом воинам-афганцам.

Торжественно-траурные церемонии прошли сегодня также на Серафимовском кладбище, в парке Боевого братства на улице Джона Рида, а также в других памятных местах города, связанных с подвигом воинов-афганцев.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-02-2021, 23:39
В Ивангороде военнослужащие ЗВО почтили память советских воинов, исполнивших интернациональный долг в Афганистане
Сегодня, 13:31
Ленобласть отдает дань памяти воинам-интернационалистам
17-02-2016, 08:43
В городе состоялся митинг памяти вывода войск из Афганистана
17-02-2017, 13:39
День памяти
27-05-2021, 14:42
Генералы Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к памятнику Петру Первому
25-07-2021, 14:55
Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
0
127
Сегодня, 11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
0
174
Вчера, 10:13
В Выборге водитель на "Ладе Гранта" сбил подростка на пешеходном переходе и уехал
0
232
12-02-2023, 11:32
В Московском районе женщина насмерть сбила пешехода
Наверх