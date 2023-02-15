В Петербурге отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан

Сегодня день памяти воинов-интернационалистов. Вывод советских войск из Афганистана закончился 34 года назад. В церемонии возложения цветов и митинге у памятника воинам-интернационалистам на проспекте Славы приняли участие губернатор Александр Беглов, депутат Законодательного Собрания, ветеран-афганец, руководитель Санкт‑Петербургского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Высоцкий, члены Правительства города, делегации Западного военного округа, Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ, главного управления Министерства внутренних дел РФ по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, а также представители общественных организаций ветеранов войны в Афганистане и боевых действий.

«Мы вспоминаем россиян, исполнявших служебный долг за пределами страны. Спустя 34 года наши воины также защищают Отечество и всех, кому дорога Россия», - сказал Александр Беглов.

Он также отметил, что террористические отряды в Афганистане получали оружие от западных стран. Сегодня они продолжают свое дело, чтобы ослабить Россию. Губернатор подчеркнул, что Петербург выполнил все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Городом сформированы три именных батальона «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», а также танковый батальон «Аврора».

Александр Беглов выразил благодарность общественным организациям ветеранов-афганцев.

«Очень важно, что вы делитесь своим ратным опытом с молодым поколением, оказываете гуманитарную помощь на Донбассе», - сказал он.

После окончания памятного митинга состоялась служба в Церкви святого великомученика Георгия Победоносца, которая расположена рядом с монументом воинам-афганцам.

Торжественно-траурные церемонии прошли сегодня также на Серафимовском кладбище, в парке Боевого братства на улице Джона Рида, а также в других памятных местах города, связанных с подвигом воинов-афганцев.