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В Мариинском дворце отметили юбилей «Боевого братства»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце отметили юбилей «Боевого братства»

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сегодня поздравил членов регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» с 25-летием со дня основания объединения.

– Мы с вами собрались в непростое для нашей страны и для нашего города время. Конечно, у каждого поколения российского народа были свои вызовы, но на вашу долю выпал один из самых сложных периодов – война в Афганистане, локальные конфликты на постсоветском пространстве, борьба с международным терроризмом на Северном Кавказе и в Сирии, а сегодня и специальная военная операция на наших юго-западных границах. Мы видим, насколько активно «Боевое братство» помогает людям Донбасса, поддерживает наших ребят, которые принимают участие в СВО. Гуманитарная помощь, методическая – для них сейчас важна любая поддержка. Но особенно ценным станет тот огромный опыт, который за четверть века накопила ваша организация, когда наши солдаты вернутся домой. Уверен, что общими усилиями мы сумеем решить все их проблемы, – отметил спикер петербургского парламента, обращаясь к участникам юбилейного приема в Мариинском дворце.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя ВООВ «Боевое братство» генерал-лейтенант Иван Агеенко, руководитель Санкт-Петербургского городского отделения ВООВ «Боевое братство», депутат ЗС СПб Игорь Высоцкий, Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, ветераны и петербургские парламентарии.

Иван Агеенко зачитал приветствие от Президента РФ Владимира Путина. Игорь Высоцкий процитировал поздравительную телеграмму от председателя ВООВ «Боевое братство» Героя Советского Союза Бориса Громова.

– А еще я очень горжусь, что вместе с Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга нам удалось открыть в Мариуполе приемную депутатов петербургского парламента. Представители большинства фракций уже побывали там, чтобы оказать поддержку жителям Донбасса, которые попали в трудную ситуацию, – добавил парламентарий.

Собравшиеся почтили минутой молчания память защитников Отечества, отдавших свои жизни за Родину.

Наиболее активным членам регионального отделения организации «Боевое братство» и петербуржцам, которые оказывали содействие в его работе, вручили юбилейные награды.

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» создана на объединительном съезде 26 декабря 1997 года. Основные цели деятельности организации – обеспечении защиты прав и законных интересов ветеранов и инвалидов войн и локальных конфликтов, их семей, вдов и сирот, сохранение исторической правды и патриотическое воспитание молодежи. В настоящее время организация объединяет более 90 тысяч человек, отделения созданы в 85 субъектах РФ и в г. Байконур. Благодаря инициативе ветеранов в общей сложности было установлено более 600 памятных мемориалов. Ежегодно организация проводит порядка 30 тысяч патриотических мероприятий в рамках 25 проектов. В них принимают участие до 300 тысяч школьников. Под ее эгидой работает Волонтерская рота «Боевого братства».

Источник: ЗАКС
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