Народный фронт в Петербурге просит не строить здание МИ ФНС рядом со школой на проспекте Науки

Народный фронт в Санкт-Петербурге просит комитет имущественных отношений сохранить от вырубки сквер рядом со школой № 121, а также изыскать и согласовать с УФНС по Санкт-Петербургу другое, более подходящее и не ущемляющее права учеников школы место для строительства здания МИ ФНС.

Так, в региональное отделение Народного фронта в Санкт-Петербурге обратились родители детей, посещающих школу № 121 на проспекте Науки.

Они пожаловались на то, что всего в 20 м от учебного заведения предполагается построить здание МИ ФНС России № 18.

Жители Калининского района возмущены тем, что при строительстве налоговой будет вырублен сквер под окнами школы, а также произойдет существенное снижение инсоляции ввиду высотности планируемого здания, что повлечет за собой ухудшение условий обучения для школьников.

По данному обращению представители президентского движения провели выездной мониторинг. Он показал, что в настоящее время сквер, предназначенный для вырубки, огорожен забором, места для строительства высокого здания налоговой визуально критически мало и из-за большей высоты по сравнению со школой оно будет практически полностью перекрывать солнечный свет.

«Лидер Народного фронта, Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал власти всех уровней учитывать в первую очередь мнение и интересы горожан при формировании городской среды. Сейчас мы просим правительство города найти другое место для строительства здания налоговой, так как строительство на старом месте вызывает недовольство местных жителей и родителей учеников», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.