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Петербургский исполком Народного фронта возглавила Екатерина Машкова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ в Петербурге
Петербургский исполком Народного фронта возглавила Екатерина Машкова

В петербургский региональный исполком Народного фронта назначен новый руководитель. Им стала Екатерина Машкова, президент благотворительного фонда помощи детям «Добродушие».

Под ее руководством Народный фронт будет контролировать ход реализации национальных проектов и программ.

Екатерина Владиславовна Машкова родилась 29 января 1984 года в Ленинграде. В 2005 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности менеджмент. В 2010 году – институт психологического консультирования и социальной работы «Новый век».

С 2005 года работала в области маркетинга, в 2007 году учредила благотворительный фонд помощи детям «Добродушие».

В 2021 году Екатерина Машкова получила благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий, а также стала лауреатом городского конкурса «Женщина года» в номинации «Общественная деятельность». Ранее в 2020 году удостоена благодарности администрации Президента РФ за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В 2021 году она участвовала в выборах в Государственную думу VIII созыва в Санкт-Петербурге по одномандатному избирательному округу № 218 – Южный.

«Для меня назначение на пост руководителя петербургского исполкома президентского движения – очень ответственная задача. Сегодня темы градозащиты и реновации, транспортная реформа, подготовка к отопительному сезонуи вопрос ближайшего будущего: уборка снега – одни из наиболее волнующих петербуржцев. Наш исполком обязательно будет работать в плотном взаимодействии с жителями Северной столицы, мы всегда открыты к общению и будем оперативно реагировать на обращения горожан», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

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