Payeer

ента новостей

20:03
Под контролем ОНФ в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Сердце» приступили к работам по благоустройству территории
19:59
В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7
19:57
Масштабное учение по управлению войсками стартовало в ЗВО
19:56
Концерт совместно с Русским музеем в Большом зале филармонии
12:23
В Ленобласти по подозрению в убийстве женщины-врача задержан её бывший муж
12:03
В ЗВО состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021»
12:01
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
09:15
Расстройства из-за пандемии
08:57
Ипотека в апреле
20:05
К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище венок возложил Михаил Романов
13:53
В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана
13:47
Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»
13:24
В Петербурге пройдет обучающий клуб французского языка
13:19
Житель города Ломоносов подозревается в насилии над малолетним детьми
10:01
Ужесточат правила выдачи лицензии на оружие
09:39
До нас дошел индийский штамм
23:07
Гол Смолова с пенальти принёс «Локомотиву» Кубок России
16:38
Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам
15:09
Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»
15:01
В Петербурге проведут шлюпочную регату
14:55
В Ленобласти на пожаре пострадала женщина
14:43
В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу
14:37
Выставка «Единым ударом!»
14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
14:25
В Ленобласти ликвидирован передвижной цех по производству водки
08:45
Петербуржцы скорбят
08:07
В США теперь нельзя
20:01
«Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards
13:36
Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии
13:08
Выставка «Знаки земли»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Под контролем ОНФ в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Сердце» приступили к работам по благоустройству территории

Под контролем ОНФ в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Сердце» приступили к работам по благоустройству территории

0
59
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
Под контролем ОНФ в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Сердце» приступили к работам по благоустройству территории

При поддержке Общероссийского народного фронта в конноспортивном клубе (КСК) «Новополье», где в рамках акции #МыВместе строится семейный реабилитационно-досуговый центр «Сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья, приступили к работам по благоустройству территории. Их ведет представитель социально-ответственного бизнеса – группа компаний «Пик».

Двухэтажное здание центра достроено, на сегодняшний день в нем ведутся фасадные и отделочные работы. В украшении здания непосредственное участие принимают особенные дети. Вместе с художником Валериусом они с удовольствием расписывают композицию «Сердце», которая украсит стены игровой комнаты. В этом деле им помогают волонтеры ЛГУ им. А. С. Пушкина.

В этот раз свои художественные таланты продемонстрировали дети с ограниченными возможностями здоровья из школы-интерната «Красные зори», находящейся в Новом Петергофе, а также ребята, занимающиеся в КСК «Новополье» адаптивной верховой ездой по программе «Круг доверия. Расширяем границы» Фонда президентских грантов и областной программе «Организация предоставления услуг реабилитации детей-инвалидов на основе иппотерапии». Для них в КСК «Новополье» состоялось специальное мероприятие «Ничто не может быть чудесней, играем и поем #МыВместе». Ребятам показали конный спектакль, устроили игры и чаепитие.

«Строительство реабилитационного центра, его отделка и благоустройство - это невероятная история, сказка, в которую можно поверить. Сказка, которая превращается в реальность. Это очень важное для всех нас событие, ведь этот центр – наше семейное дело. Мы развиваем его своими силами на протяжении многих лет. И я рада, что даже в процессе отделочных работ он уже дарит позитивные эмоции особенным детям», - отметила эксперт ОНФ в Санкт-Петербурге, директор по развитию КСК «Новополье» Анна Лаппе.
«Мы благодарны группе компаний «Пик», которая в рамках акции #МыВместе помогает в строительстве, отделке и благоустройстве реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Все средства, собранные участниками акции #МыВместе: сотрудниками администрации Президента РФ, Народного фронта, Агентства стратегических инициатив и АНО «Россия – страна возможностей» идут на его оснащение. Мы с нетерпением ждем окончания работ и торжественного открытия», - подчеркнула первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Евгения Калачева.
«Народный фронт в Петербурге с удовольствием поддерживает все мероприятия, организованные для особых детей. Надеемся, что с открытием центра их родители будут также полностью вовлечены в реабилитационный процесс, которым он столь необходим, и семьи двух субъектов Российской Федерации смогут получить качественную разностороннюю помощь», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ  в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Напомним, строительство центра «Сердце» продолжилось после обращения ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой 26 июня 2020 г. к Президенту РФ, лидеру ОНФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке.

Источник: ОНФ в в Санкт-Петербурге
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-02-2021, 11:59
Проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»
10-09-2020, 19:50
В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»
8-10-2020, 22:31
При поддержке ОНФ в Петербурге готовят студентов к волонтерской деятельности с детьми-инвалидами
2-08-2017, 19:21
В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями
11-12-2016, 19:28
Театр помогает адаптации детей с ограниченными возможностями
25-09-2020, 14:42
Общественники Петербурга поддержали предложение экспертов о включении иппотерапии в перечень услуг по реабилитации инвалидов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
156
12-05-2021, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
0
203
10-05-2021, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
224
10-05-2021, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
340
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
Наверх