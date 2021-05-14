Под контролем ОНФ в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Сердце» приступили к работам по благоустройству территории

При поддержке Общероссийского народного фронта в конноспортивном клубе (КСК) «Новополье», где в рамках акции #МыВместе строится семейный реабилитационно-досуговый центр «Сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья, приступили к работам по благоустройству территории. Их ведет представитель социально-ответственного бизнеса – группа компаний «Пик».
Двухэтажное здание центра достроено, на сегодняшний день в нем ведутся фасадные и отделочные работы. В украшении здания непосредственное участие принимают особенные дети. Вместе с художником Валериусом они с удовольствием расписывают композицию «Сердце», которая украсит стены игровой комнаты. В этом деле им помогают волонтеры ЛГУ им. А. С. Пушкина.
В этот раз свои художественные таланты продемонстрировали дети с ограниченными возможностями здоровья из школы-интерната «Красные зори», находящейся в Новом Петергофе, а также ребята, занимающиеся в КСК «Новополье» адаптивной верховой ездой по программе «Круг доверия. Расширяем границы» Фонда президентских грантов и областной программе «Организация предоставления услуг реабилитации детей-инвалидов на основе иппотерапии». Для них в КСК «Новополье» состоялось специальное мероприятие «Ничто не может быть чудесней, играем и поем #МыВместе». Ребятам показали конный спектакль, устроили игры и чаепитие.
Напомним, строительство центра «Сердце» продолжилось после обращения ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой 26 июня 2020 г. к Президенту РФ, лидеру ОНФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке.