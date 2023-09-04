ента новостей

16:42
Выставка «Воин и Святой. Александр Невский»
16:39
На КАД полностью перекроют движение для производства работ по монтажу оголовков водопропускных труб
15:34
«Звезда» Дмитрия Комбарова неожиданно крупно выиграла, забив 4 гола в ворота клуба «Торпедо-Владимир»
14:56
В Петербурге наградили меценатов, поддерживающих бойцов СВО и жителей новых регионов
14:49
Конкурс туристской индустрии «Лучшие в туризме Ленинградской области»
11:56
На путепроводе над КАД в районе Челябинской улицы введут реверсивное движение
11:52
В центре Петербурга задержали карманника - "гастролера"
11:46
В Петербурге задержали мужчину за драку со стрельбой в продуктовом магазине
11:41
В Петербурге задержали размахивавшего пистолетом в дорожном конфликте
10:05
Новая сцена Александринского театра запускает цикл лекций «Что стало с музыкой в ХХ веке»
10:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
09:54
В Ленобласти застрелили рыбака из Мурино
09:21
В Приморском районе хирург Военно-медицинской академии перевел мошенникам 13,5 миллионов рублей
02:24
«Ленинградка» в четырёх партиях обыграла «Локомотив» и стала обладателем Кубка Губернатора Калининградской области
22:29
«Ленинградец» сыграл вничью с КАМАЗом в Набережных Челнах, а «Волгарь» Даниила Одоевского – на дне турнирной таблицы ФНЛ
20:13
Ничья ЦСКА и «Зенита» в 7-м туре чемпионата РПЛ омрачена массовой дракой на поле: ждём дисквалификаций?
16:56
В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане.
02:33
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 в 7-м туре чемпионата России, голы забили Кордоба и Сперцян
01:41
Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
21:03
СКА начал чемпионат КХЛ – 2023/2023 с победы над московским «Динамо», при этом Алекс Гальченюк сделал результативную передачу
13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
13:42
В Петербурге задержали подозреваемого в краже отечественного автомобиля
13:38
В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в разбое
13:21
В Петербурге пожилая женщина инвестировала в мошенников 6,7 млн рублей
13:16
В Петербурге в ходе конфликта ударил оппоненте утюгом
03:49
Волейбольная «Ленинградка» начала поход за «Кубком Столетия» с победы над «Протоном» в трёх партиях
03:29
US Open – 2023: Даниил Медведев и Андрей Рублёв прошли дальше, Аслан Карацев вылетел с Открытого чемпионата США
22:43
Кагарлицкий, Яшкин, Радулов и Шипачёв забили в составе «Ак Барса» в победном для команды Билялетдинова матче с ЦСКА за «Кубок Открытия» нового сезона КХЛ
22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
19:14
Информация, опубликованная в ряде СМИ, о запрете установки видеорегистраторов на лобовые стекла автомобилей не соответствует действительности
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД полностью перекроют движение для производства работ по монтажу оголовков водопропускных труб

На КАД полностью перекроют движение для производства работ по монтажу оголовков водопропускных труб

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В связи с производством работ по монтажу оголовков водопропускных труб будет полностью перекрываться движение транспорта по внутреннему кольцу КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ выполняемых в рамках реконструкции северного участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД), на участке с 2 по 11 километр будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: 11 сентября 2023 года.

Время перекрытия: 01:00 – 01:30; 02:30 – 03:00; 04:00 – 04:30.

«В связи с производством работ по монтажу оголовков водопропускных труб будет три раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Движение по внешнему кольцу будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. Планируется монтаж ещё трёх оголовков» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Ранее движение на КАД уже перекрывали для выполнения аналогичных работ. В течение одной ночи монтируется три оголовка водопропускных труб. Уже выполнен монтаж шести оголовков. Работы продолжаются. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 30 минут. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик АО «ВАД» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-08-2023, 19:28
На участке реконструкции КАД продолжают монтировать оголовки водоотводных труб. Движение полностью перекроют
14-07-2023, 12:24
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
19-08-2023, 12:10
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
25-05-2023, 08:12
На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют движение для демонтажа опор
15-04-2023, 12:56
На полгода полностью перекроют КАД между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе
15-03-2023, 11:31
На шесть месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе

Происшествия на дорогах

0
170
2-09-2023, 13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
213
1-09-2023, 22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
0
211
1-09-2023, 16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
0
192
1-09-2023, 12:57
В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук
Наверх