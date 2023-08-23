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Питерец.ру » Общество » На участке реконструкции КАД продолжают монтировать оголовки водоотводных труб. Движение полностью перекроют

На участке реконструкции КАД продолжают монтировать оголовки водоотводных труб. Движение полностью перекроют

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На участке реконструкции КАД продолжают монтировать оголовки водоотводных труб. Движение полностью перекроют

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ выполняемых в рамках реконструкции северного участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД), на участке с 2 по 11 километр будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: 26 августа 2023 года.

Время перекрытия: 01:00 – 01:30; 02:30 – 03:00; 04:00 – 04:30.

«В связи с производством работ по монтажу оголовков водопропускных труб будет три раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Движение по внешнему кольцу будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. Планируется монтаж ещё трёх оголовков» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 30 минут. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - добавил Пузыревский.    

Генеральный подрядчик АО «ВАД» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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