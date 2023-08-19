На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ выполняемых в рамках реконструкции северного участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД), на участке с 2 по 11 километр будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: 25 августа 2023года.

Время перекрытия: 01:00 – 01:30; 02:30 – 03:00; 04:00 – 04:30.

​«В связи с производством работ по монтажу оголовков водопропускных труб будет три раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцуКАД. Движение по внешнему кольцу будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. Всего планируется монтаж трёх оголовков» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

​Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

​«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 30 минут. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - добавил Пузыревский.

​Генеральный подрядчик АО «ВАД» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.