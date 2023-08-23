Участники СВО и их близкие побывали на обзорной экскурсии по центру Санкт-Петербурга

В Северной столице в День государственного флага Российской Федерации прошла большая экскурсия по историческому центру города для участников специальной военной операции, их жен, матерей и детей. Автобусный экскурсионный маршрут и экскурсия по рекам и каналам заняли около трех часов. Досуговую программу организовали благотворительный фонд «Диакония» и региональное отделение «Женского движения Единой России».
Некоторые участники экскурсии буквально по-новому взглянули на город. В этом, например, признался участник СВО Степан, еще недавно воевавший под позывным «Велес - Черная борода».
Степан участвует в судьбе Донбасса с 2014 года. В период спецоперации вслед за мобилизованным младшим братом ушел в подразделение «Шторм» и воевал вплоть до марта 2023 года, когда, получив осколочные ранения обеих ног, был эвакуирован в ростовский госпиталь. Сейчас боец проходит в Петербурге медицинскую реабилитацию, а встать покрепче на раненые ноги и в буквальном, и в переносном смысле этих слов ему помогают общение с друзьями и хорошо организованный досуг – то, чем занимается реабилитационная программа «Возвращение» фонда «Диакония».
Напомним, Женское движение Единой России летом запустило проект поддержки участников СВО: активистки вместе с музеями Москвы и Санкт-Петербурга организуют экскурсии по столичным достопримечательностям для пациентов военных госпиталей. Инициативу поддержало Главное лечебное управление Министерства обороны России и ведущие учреждения культуры.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.