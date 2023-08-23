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Питерец.ру » Общество » Участники СВО и их близкие побывали на обзорной экскурсии по центру Санкт-Петербурга

Участники СВО и их близкие побывали на обзорной экскурсии по центру Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Досуговые мероприятия – часть реабилитационной программы «Возвращение», которую реализуют совместно фонд «Диакония» и «Женское движение Единой России»

В Северной столице в День государственного флага Российской Федерации прошла большая экскурсия по историческому центру города для участников специальной военной операции, их жен, матерей и детей. Автобусный экскурсионный маршрут и экскурсия по рекам и каналам заняли около трех часов. Досуговую программу организовали благотворительный фонд «Диакония» и региональное отделение «Женского движения Единой России».

«Экскурсионные мероприятия – это часть большой реабилитационной программы. Досуговая деятельность очень важна: когда ребята вернулись из зоны боевых действий, ценность каждого дня имеет огромное значение. Такие мероприятия буквально возвращают к жизни, когда рядом близкие, когда рядом свои братья и мирное небо над головой», – сказала сопровождавшая группу координатор программы поддержки участников СВО «Возвращение», председатель регионального общественного совета Женского движения Ольга Романова.

Некоторые участники экскурсии буквально по-новому взглянули на город. В этом, например, признался участник СВО Степан, еще недавно воевавший под позывным «Велес - Черная борода».

«Я сам хоть и не петербуржец, но живу уже здесь, и такие моменты есть, мимо которых я раньше проходил. Узнал сегодня: если стоят львы, значит рядом есть какой-то дворец, если стоят вазы, значит где-то какое-то учебное заведение. Просвещаемся», – сказал он.

Степан участвует в судьбе Донбасса с 2014 года. В период спецоперации вслед за мобилизованным младшим братом ушел в подразделение «Шторм» и воевал вплоть до марта 2023 года, когда, получив осколочные ранения обеих ног, был эвакуирован в ростовский госпиталь. Сейчас боец проходит в Петербурге медицинскую реабилитацию, а встать покрепче на раненые ноги и в буквальном, и в переносном смысле этих слов ему помогают общение с друзьями и хорошо организованный досуг – то, чем занимается реабилитационная программа «Возвращение» фонда «Диакония».

«Такие мероприятия проходят регулярно. Мы организуем их совместно с «Единой Россией», совместно с фондом «Защитники Отечества». О них мы всегда сообщаем в том числе в Центрах помощи семье, и в них приняло участие уже более 50 человек», – сообщила Ольга Романова.

Напомним, Женское движение Единой России летом запустило проект поддержки участников СВО: активистки вместе с музеями Москвы и Санкт-Петербурга организуют экскурсии по столичным достопримечательностям для пациентов военных госпиталей. Инициативу поддержало Главное лечебное управление Министерства обороны России и ведущие учреждения культуры.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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