Женское движение Единой России организовало пациентам госпиталей–участникам СВО экскурсию в Исаакиевский собор

Для большинства из них это был первый визит в центр Северной столицы. Вместе с бойцами в музее-памятнике побывала федеральный координатор Женского движения ЕР Наталия Полуянова

Участники специальной военной операции, находящиеся сейчас на реабилитации и лечении в военном госпитале города Пушкина, побывали на экскурсии в Петербурге. Культурную программу для них организовали активистки Женского движения Единой России. В государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» военнослужащим провели экскурсию, а потом музейщики угостили их чаем. В мероприятии приняли участие федеральный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталия Полуянова и региональный координатор этого партпроекта Инна Бурба.

«Мы имеем возможность сегодня пригласить ребят в лучшие музеи страны – для того, чтобы они, находясь на лечении, выздоравливая, имели возможность посетить наши прекрасные столицы, узнать новое и отдохнуть сердцем и душой. Я думаю, что для них это моральная поддержка. Везде на экскурсиях с ними наши девушки, активистки. Мы приглашаем не только солдат, приглашаем и членов их семей, которые находятся рядом с ними, помогают восстанавливаться. Каждая экскурсия – это ещё и повод поговорить, это повод услышать те вопросы, которые есть у ребят, помочь, подставить плечо», – сказала лидер Женского движения Единой России.

Все пациенты Пушкинского филиала 442-го военного клинического госпиталя, которые сегодня побывали в самом сердце Северной столицы, – родом из дальних регионов страны, большинство из них никогда ранее не бывали в Петербурге.

Томич Леонид в прошлом году дважды уходил на фронт добровольцем, служил сначала водителем в добровольческом отряде «Барс-14», а во вторую поездку командиром отделения – в «Барс-15». Задержка в госпитале после ампутации ноги – это дополнительное испытание, говорит доброволец. «Стены, честно говоря, надоедают. На улицу выйдешь – опять одни и те же стены, одна дорога. А так – в Екатерининский дворец ездили, и сегодня в Исаакиевском соборе. Я люблю церкви, я крещеный» – поделился он с активистками Женского движения.

Тем бойцам, кому нужна была помощь в перемещении, пришли на помощь молодогвардейцы и волонтеры партийного проекта «Единая страна – доступная среда». Региональный координатор этого партпроекта Юлия Яганова, тоже участвовавшая в мероприятии, отметила, что Исаакиевский собор – одна из наиболее подготовленных для маломобильных людей культурная жемчужина Петербурга.

Напомним, Женское движение Единой России летом запустило новый проект поддержки участников СВО: активистки вместе с ведущими музеями Москвы и Санкт-Петербурга организуют экскурсии для пациентов военных госпиталей. К работе уже подключились девять госпиталей и санаториев Минобороны, а также 10 учреждений культуры: Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, ВДНХ, Музеи Московского Кремля и другие. В Северной столице первым присоединился к проекту Государственный Русский музей, а теперь и Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». Инициативу поддержало Главное лечебное управление Министерства обороны России.