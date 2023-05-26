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Питерец.ру » Общество » «Возвращение»: в Петербурге заработал общественный проект поддержки участников СВО и их семей

«Возвращение»: в Петербурге заработал общественный проект поддержки участников СВО и их семей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Инициативу реализует благотворительный фонд «Диакония» при поддержке Фонда президентских грантов и «Женского движения Единой России»

В Северной столице у участников специальной военной операции и их близких появилась дополнительная возможность получить поддержку. В офис на набережной Обводного канала, 66, помещение 7-Н может прийти любой участник боевых действий СВО, а также члены семей и родственники военнослужащих и мобилизованных петербуржцев. Открыта горячая линия: 8 800 300-60-79 (с 9:00 до 18:00 по рабочим дням). Обратиться за поддержкой можно также через интернет-ресурсы: https://voin.su  и https://vk.com/vozvrashenierf

Мы попросили рассказать о проекте его координатора, председателя общественного совета «Женского движения Единой России» в Петербурге Ольгу Романову.

— Фонд не случайно разработал этот проект. Имея многолетний опыт работы в сфере реабилитационных услуг, мы понимали специфику и последствия посттравматического стрессового расстройства. Сначала хотели ограничиться психологической поддержкой — минимизировать последствия травм. Но в дальнейшем этот проект получился масштабнее. В Центре оказывается не только психологическая, но и социальная, юридическая поддержка, сюда приходят как сами участники боевых действий, так и их жены, матери, их близкие. Мы также оказываем поддержку женщинам в период горя утраты.

— А что в арсенале у тех, кто вызвался помогать?

— Прежде всего – работает психолог и разрабатывается индивидуальная программа, которая включает в себя как психологическую помощь, так и оздоровительные мероприятия, массаж, сеансы биоакустической коррекции, совместные экскурсионные поездки, занятия спортом по абонементу. Очень важно – что в этом проекте работают не просто психологи, а специалисты, которые сами являются ветеранами боевых действий. Когда человек возвращается, ему важно и ценно, чтобы его понимали и разделяли его ценности.

— Обратиться за помощью может кто угодно? Вы потребуете какие-то доказательства, что человек там был?

— Мы требуем документы только для идентификации человека в целях безопасности. Но мы не ведём базы, не требуем подтверждений, что он с именно в определённое время находился там. Понимаем, что сейчас бывают проблемы у людей с получением документов. В то же время мы сотрудничаем в том числе и с военным комиссариатом Санкт-Петербурга и поэтому можем сами помочь человеку с документами, чтобы он восстановил или получил нужные справки. А так – нам не нужно знать, где он прописан, сколько пробыл в зоне СВО, добровольцем ли он ушел, признан ли ветераном. Нам это не важно – мы оказываем поддержку всем, кто сейчас вернулся или женам, которые ждут супругов, хотя у них и нет об этом документов.

— Сколько человек получает сейчас эту помощь?

— Я бы разделила по-другому: на регулярной основе и однократно. Не все ходят постоянно. Есть по вторникам регулярные встречи, когда ребята собираются, проводят время вместе, могут поговорить на темы, которые не обсуждают с другими людьми. На регулярной основе у нас около 80 человек. Однократную консультационную помощь получили уже около 100 человек, психологическое сопровождение – 28 участников боевых действий и 29 членов семей участников СВО. Мы открыты для всех, ещё есть возможности для приёма.

— Специалистов хватает?

— На сегодняшний день специалистов хватает, и могу сказать, что очень радует, что специалисты Санкт-Петербурга откликаются на наш проект, пишут резюме и предлагают поддержку. Причем специалисты квалифицированные, которые имеют опыт работы с травмой, военные психологи, психотерапевты.

—Это волонтерские отношения?

— Предложения разные. Есть и волонтерские предложения. Мне ближе, конечно, регулярные штатные сотрудники. Сейчас в проекте четыре штатных психолога. Есть дополнительно привлеченные внештатные специалисты, например по арт-терапии или на другие дополнительные занятия. Плюс, психотерапевт, специалист по медицинскому массажу, специалист по биоакустической коррекции, юрист, специалист по социальной работе. Еще у нас есть специализированный транспорт, который также может использоваться в проекте. То есть человек, получивший серьезные травмы, которые ограничивают его передвижение, может позвонить на телефон горячей линии и обратиться, чтобы мы его доставили до социального, медицинского учреждения или к нам в Центр. И мы помогаем.

— А женщины, мамы, вдовы, которые к вам приходят, – что предлагает Центр для них?

— Работа с жёнами и матерями – это большое отдельное направление. Как для тех, кто ждёт, так и для тех, у кого уже вернулся сын либо супруг. Первый запрос: «Как мне его встретить? Что мне ему говорить? О чем спрашивать? Как себя уберечь в возможных его состояниях, когда ему совсем плохо или он, возможно, даже находится в зависимости? Как сохранить семью?». И здесь, конечно, тоже необходим психолог, индивидуальная и иногда групповая работа. Жёны обращаются, когда находят нас в социальной сети, узнают о нас в районных центрах помощи семье и детям. Поскольку я также являюсь председателем общественного совета «Женского движения Единой России» в Санкт-Петербурге, конечно, и по этой линии мы находим женщин, которым нужна помощь и поддержка. А некоторые жены участников СВО не только подключаются к нашему движению, но и сами начинают помогать.

— Локация у вашего Центра только эта?

— Да, на набережной Обводного канала. Но нам неважно из какого района человек, хоть он вообще из другого города. Мы просто работаем, чтобы поддержать тех, кто в этой поддержке нуждается. Это всё наши люди. А некоторые из них — уже и друзья.

Источник: Единая Россия
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