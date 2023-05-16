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Фонд «Диакония» и «Женское движение Единой России» в Петербурге объединят усилия, чтобы помочь участникам СВО и их близким

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Важно, чтобы в центре внимания была семья, а оказывающие помощь специалисты знали друг о друге

В Петербурге при участии «Женского движения Единой России» прошла встреча специалистов некоммерческих организаций и государственных учреждений, которые поддерживают семьи участников специальной военной операции. Семинар состоялся на площадке благотворительного фонда «Диакония». С 2023 года эта НКО при поддержке Фонда президентских грантов запустила работу Центра психолого-социальной поддержки ветеранов боевых действий и их семей «Возвращение».

На семинаре представили базу и методики, которые Центр использует в комплексной работе с участниками боевых действий и членами их семей. Эти ресурсы открыты для всех петербуржцев, воспользоваться ими можно бесплатно, отметили организаторы семинара.

«Наша цель – помочь адаптироваться к мирной жизни, а также поддержать семью и близких», – подчеркнула координатор программы «Возвращение», председатель регионального общественного совета «Женского движения Единой России» Ольга Романова.

Социальные работники и специалисты-психологи разобрали наиболее типичные и сложные кейсы, с которыми им пришлось работать. Для дальнейшего обмена практиками и более оперативного взаимодействия по итогам семинара был создан телеграм-чат «Специалисты поддержки семей СВО», в нём уже зарегистрировано 60 участников.

«Многим специалистам требуется обучающий курс, а иногда – оперативный совет, что делать в том или ином случае. Опыт работы с психологической травмой есть далеко не у всех, а жизнь требует, чтобы мы оперативно, профессионально и с внутренней ответственностью подходили к своим задачам. Сейчас нам самим, психологам и соцработникам, никак нельзя допустить эмоционального выгорания. Будем объединяться, чтобы наша работа была качественнее и достигала своей цели», – резюмировала Ольга Романова.

Для работы с целевой аудиторией Центр «Возвращение» предложил всем специалистам использовать форматы клуба ветеранов, который собирается еженедельно в офисе фонда «Диакония» на набережной Обводного канала. Также среди уже получивших практическое применение методик —реабилитационные экскурсии по городу и пригородам, спортивные мероприятия от партнера программы – сети клубов «Спорт Лайф», сеансы биоакустической коррекции и другие возможности.

«Сегодня и по линии государственных учреждений, и через некоммерческие организации активно развивается направление поддержки семей участников СВО и самих вернувшихся бойцов. Важно, чтобы в разнообразии развивающихся услуг помощи и поддержки в центре нашего внимания оставалась семья и чтобы специалисты знали о существовании друг друга. Всем коллегам, от сотрудников военкоматов до психологов и психиатрических служб, полезны взаимные контакты. Нам нужна синергия, чтобы в конечном итоге мы могли максимально упростить получение помощи и не просто поучаствовать в повседневной жизни этих людей, а действительно им помочь», – отметила региональный координатор «Женского движения Единой России» Инна Бурба.

Центр «Возвращение» открыл горячую линию для участников СВО и членов их семей: 8 800 300-60-79 (с 9:00 до 18:00 по рабочим дням).

Подробнее о поддержке, которая оказывается вернувшимся с боевых действий бойцам и семьям участникам СВО, можно ознакомиться на интернет-ресурсах: https://voin.su и https://vk.com/vozvrashenierf

Напомним, 16 мая глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что разработан единый стандарт региональных мер поддержки, которыми смогут воспользоваться все без исключения участники спецоперации и члены их семей – вне зависимости от статуса (контрактник, мобилизованный, доброволец) и региона проживания. В итоговый перечень вошли 20 мер. Он будет представлен президенту страны в ближайшем докладе рабочей группы.

Источник: Единая Россия
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