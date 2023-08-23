День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году

Сегодня вся наша страна отмечает особую историческую дату – восьмидесятую годовщину победы советских войск над нацистскими захватчиками в Курской битве. Это не только день воинской славы, это день истинной гордости для всех народов, которые населяют нашу многонациональную страну.

Летом 1943 года наши деды и прадеды в ходе ожесточённого сражения на «огненной дуге» без преувеличения сломали хребет фашистскому зверю. Недаром 23 августа называют коренным переломом в Великой Отечественной войне. Оправиться от поражения под Курском, Орлом и Белгородом нацистская Германия и её европейские сателлиты так и не смогли. Развивая достижения Красной армии под Ленинградом и Сталинградом, Курская дуга открыла прямую дорогу к знамени победы над Рейхстагом.

В Курской битве советские воины проявили поразительное мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 – присвоено звание Героя Советского Союза. Мы с глубочайшей благодарностью помним этих великих людей.

Мы никогда не забудем и о той страшной цене, которую советский народ заплатил за победу на Курской дуге. Эта память не позволяет нам безучастно наблюдать за тем, как вновь поднимает голову фашизм, вновь убивают людей только за то, что они хотят говорить на родном языке. Сегодня сотни тысяч внуков и правнуков воинов-освободителей сражаются с идеологическим наследниками нацистов. Мы обязательно победим, потому что, как и 80 лет назад, наше дело – правое!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Александр Бельский