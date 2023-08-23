ента новостей

13:30
Магия якутской песни зарядит энергией и наполнит радостью сердца петербуржцев
13:27
Участники СВО и их близкие побывали на обзорной экскурсии по центру Санкт-Петербурга
13:22
День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году
13:18
В Выборгском районе «Лада Гранта» влетела в патрульный автомобиль ГИБДД, пострадал сотрудник полиции
10:47
В Ленобласти женщина отобрала сумку у мужчины
10:40
В Петербурге задержали злодея напавшего с ножом на двух женщин в лифте
10:33
В Приморском районе пенсионерка перевела мошенникам 4,3 млн рублей
10:30
В Петербурге задержан мужчина, который отобрал сумочку у своей подруги
09:45
16 человек погибли и 36 получили ранения в результате крушения автобуса с мигрантами и местными жителями в Мексике
09:37
В Ленобласти автоледи на BMW насмерть сбила 18-летнего велосипедиста
09:28
Школьники из Донецка во время визита в Петербург заинтересовались возможностями поступления в вузы города
02:26
На шахматном турнире «Мемориал Корчного» петербуржцы Кирилл Шубин и Артём Зубрицкий после 7-го тура смогли догнать лидера, а Татьяна Гетьман на – 72-м месте
21:57
Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок сравнил «нулевое чтение бюджета» с семейным советом
19:20
В ДТП на КАД у Новоселья двое человек погибли и трое пострадали
17:54
В квартире на Светлановском проспекте взорвалась мощная петарда
17:33
В Петербурге задержали педофила, который приставал к маленьким детям
16:38
На предсезонном хоккейном турнире имени Пучкова «Северсталь» раскатала «Сибирь» со счётом 7:1, а вратарь «Сибири» Костин не пропустил от «Автомобилиста»
15:52
Петербургский боксёр-тяжеловес Иван Верясов на чемпионате России в Хабаровске победил Сергея Кузютина, а вот Александр Хохлов, Шамиль Исмаилов и Владислав Муравин выбыли из первенства
14:28
Юные петербуржцы стали победителями Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters
14:22
Двое участников из Ленобласти стали призерами Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»
14:05
Выставка «Это не серьезно»
14:00
Выставка «BA.PROJECT»
13:52
В Речном яхт-клубе Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры по парусному спорту
13:49
В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал младенец
13:42
В Ленобласти иномарка под управлением 13-летней девочки столкнулась с самосвалом
13:38
В Купчино «Лада-Веста» сбила 16-летнего подростка на электросамокате
13:33
В Невском районе у мужчины открыто похитили автомобиль «Мерседес Бенц»
13:29
В Петербурге задаржади двоих дорожных дебоширов
13:18
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 5,3 млн рублей
12:15
В Ломоносове задержали грабителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году

День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году

0
21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году

Сегодня вся наша страна отмечает особую историческую дату – восьмидесятую годовщину победы советских войск над нацистскими захватчиками в Курской битве. Это не только день воинской славы, это день истинной гордости для всех народов, которые населяют нашу многонациональную страну.

Летом 1943 года наши деды и прадеды в ходе ожесточённого сражения на «огненной дуге» без преувеличения сломали хребет фашистскому зверю. Недаром 23 августа называют коренным переломом в Великой Отечественной войне. Оправиться от поражения под Курском, Орлом и Белгородом нацистская Германия и её европейские сателлиты так и не смогли. Развивая достижения Красной армии под Ленинградом и Сталинградом, Курская дуга открыла прямую дорогу к знамени победы над Рейхстагом.

В Курской битве советские воины проявили поразительное мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 – присвоено звание Героя Советского Союза. Мы с глубочайшей благодарностью помним этих великих людей.

Мы никогда не забудем и о той страшной цене, которую советский народ заплатил за победу на Курской дуге. Эта память не позволяет нам безучастно наблюдать за тем, как вновь поднимает голову фашизм, вновь убивают людей только за то, что они хотят говорить на родном языке. Сегодня сотни тысяч внуков и правнуков воинов-освободителей сражаются с идеологическим наследниками нацистов. Мы обязательно победим, потому что, как и 80 лет назад, наше дело – правое!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга            

Александр Бельский

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-02-2020, 15:09
В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»
4-03-2020, 21:55
Петербург ждет «Внуков Победы»
18-04-2023, 08:41
«Путь Победы»: Волонтёры Победы доставят частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград
25-05-2023, 08:26
Стали известны имена тех, кто доставит частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград
10-09-2022, 15:53
Беглов поздравил жителей Мариуполя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских войск
11-04-2021, 21:24
В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО почтили память узников концлагерей

Происшествия на дорогах

0
49
Сегодня, 13:18
В Выборгском районе «Лада Гранта» влетела в патрульный автомобиль ГИБДД, пострадал сотрудник полиции
0
111
Сегодня, 09:37
В Ленобласти автоледи на BMW насмерть сбила 18-летнего велосипедиста
0
138
Вчера, 19:20
В ДТП на КАД у Новоселья двое человек погибли и трое пострадали
0
113
Вчера, 13:49
В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал младенец
Наверх