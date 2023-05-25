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Питерец.ру » Общество » Стали известны имена тех, кто доставит частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград

Стали известны имена тех, кто доставит частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград

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Опубликовал: Вадик Котов
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Волонтеры Победы
Стали известны имена тех, кто доставит частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград

Движение «Волонтёры Победы» подвело результаты конкурса «Путь Победы», победителями которого стали добровольцы из городов-героев России. Они доставят в Волгоград частицы Вечного огня, чтобы в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане зажечь самую масштабную огненную картину войны вместе с неравнодушными жителями города.

В год 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Волонтёры Победы реализуют Всероссийский проект «Код доступа: Сталинград», который состоит из серии мероприятий, посвященных 80-летию годовщины окончания Сталинградской битвы. Участниками мероприятий и акций проекта станут более 3 000 000 людей по всей стране.

Всероссийская акция «Путь Победы» – одно из ключевых мероприятий проекта. 17 апреля Движение открыло приём заявок на конкурс для городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя. Сегодня, 24 мая, были подведены итоги конкурсного отбора. В рамках него были выбраны послы акции - это добровольцы, неравнодушные граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, которые проведут церемонии по взятию частиц Вечного огня в своих регионах, а дальше окажут волонтёрское сопровождение по их доставке
в город-герой Волгоград.

Частицы огня доставят к Мамаеву кургану – монументу «Родина-мать зовёт!». В День памяти и скорби от этих частиц Волонтёры Победы, представители Правительства Волгоградской области, представители «Единой России» и других общественных организаций зажгут самую масштабную огненную картину войны из тысяч свечей в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо было зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и подать заявку на конкурс в разделе «Мероприятия» до 21 мая. В заявке требовалось рассказать о своей волонтёрской деятельности, работе в сфере сохранения исторической памяти, а также выполнить практическое задание – снять видеоролик о семейных традициях.

Одним из победителей конкурса стал Волонтёр Победы Илья Галактионов. Он привезёт частицу Вечного огня из города-героя Новороссийска.

«Для меня история и традиции моей семьи и Отечества — это не пустой звук. Очень рад, что я оказался среди таких же единомышленников, которые знают и чтут историю своих Героев и своей малой Родины. Уже совсем скоро мы встретимся в городе-герое Волгограде для того, чтобы зажечь огненную картину войны и внести свой вклад в сохранение истории нашей великой страны!» — отметил Илья.

Проект организует Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия проекта включены в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Источник: Волонтеры Победы
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