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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»

В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
С 6 по 10 мая в Санкт-Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»

С 6 по 10 мая в Санкт-Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы». Мероприятие соберет вместе лучших добровольцев и потомков героев, защищавших Ленинград.

В Год памяти и славы 50 потомков освободителей Ленинграда и Волонтеры Победы как России, так и других стран мира примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут стать соорганизаторами празднования Дня Победы в Петербурге и пообщаться с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Это уникальный шанс успеть сказать «спасибо» лично и своими глазами увидеть город, переживший Блокаду.

«Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград» проходит в нашем городе впервые и является уникальной возможностью для тех, чьи дедушки и бабушки обороняли Ленинград или жили в блокадном городе. Для наших гостей это шанс почтить память предков и стать частью праздничных мероприятий 9 мая. Уверена, что участники слета в Санкт-Петербурге приложат максимальные усилия для сохранения нашей общей истории», – поделилась исполнительный директор Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Санкт-Петербурге Ирина Гутина.

Чтобы принять участие в Международном слете, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и подать заявку на участие в конкурсном отборе (https://волонтёрыпобеды.рф/authorization/login?r=QzJZdmZKRTdXelhTelBLb1ZBbmR1M01EOFhDNE5xQVFwMEJmOEt3a01TND0= ).

Информационная справка:

«Внуки Победы» – это проект Движения «Волонтеры Победы», запущенный в июле 2018 года. Цель проекта – привлечение потомков участников героических сражений к волонтерскому сопровождению ключевых юбилейных событий, посвященных освобождению крупнейших городов.

Первые «Внуки Победы» стартовали в рамках мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Участниками Слета стали 20 добровольцев, чьи предки сражались на Курской дуге.

В 2019 году добровольцы из разных стран приняли участие в слетах в Севастополе, Кишиневе и Белграде.

Международный слет проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

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