Юные петербуржцы стали победителями Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters

В Москве наградили победителей-юниоров Национального открытого Чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Среди тридцати лидеров — четыре талантливых школьника из Петербурга.

Чемпионат ArtMasters популяризирует творческие профессии среди молодежи, находит и поддерживает новые ценные кадры для стремительно развивающейся сферы креативных индустрий – кино, музыки, театра, телевидения, дизайна, компьютерных игр, фотографии и анимации.

Творческое состязание для юниоров Чемпионата состоит из трех этапов: отборочного, квалификационного и финального. Для выполнения задания финального этапа участники объединяются в команды методом жеребьевки и создают собственный творческий проект.

Соревнования проходят по 10 компетенциям.

Аркадий Тышковец, ученик Академии цифровых технологий, занял 1 место в компетенции «3D-дизайнер», а также стал участником финального кроссмедийного состязания в составе команды «Последняя капля», занявшей 3 место.

Полина Егорова, ученица школы №449 Пушкинского района, стала победителем в компетенции «Веб-дизайнер», и работала в финале в составе команды «Взгляни на нашу красавицу», ставшей обладателем 2 места в финальной коллаборации.

Арсений Семенов, ученик гимназии №587 Фрунзенского района, занял 1 место в компетенции «Художник-аниматор», и стал участником команды «Взгляни на нашу красавицу» — серебряного призера финала.

Алена Лебедева из Академии цифровых технологий стала обладательницей 2 места в компетенции «Звукорежиссер кино и медиа» и участником команды-победителя «Сирин».

Никита Шестернин, выпускник Академии цифровых технологий и студент Колледжа автоматизации производства, покорил экспертов своим клипом для ВКонтакте и получил приз зрительских симпатий.

Вместе с ребятами эти победы заслужили и их педагоги и наставники из Академии цифровых технологий, школы 449 и гимназии 587.

Победители получили денежные сертификаты номиналом в 250 тыс., 150 тыс. и 75 тыс. рублей, которые можно будет потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, материалов, инструментов и ПО в соответствии с направлением деятельности, а также реализацию собственного проекта. Кроме того, 55 финалистов получили приглашение в МДЦ "Артек" на специальную творческую смену.

"Более 5 тыс. заявок поступило из всех регионов страны, даже из-за рубежа, в том числе из стран, которые принято считать недружественными. Жюри даже готово было отобрать их в финал, но родители запретили им приезжать. Ничего страшного, у нас конкуренция очень высока. 100 ребят, которые приехали на финал, представляют все регионы нашей страны, в том числе новые регионы страны", - рассказал начальник Управления президента России по общественным проектам, председатель оргкомитета чемпионата творческих компетенций ArtMasters Сергей Новиков.