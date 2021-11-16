Ситуацию с развитием креативных индустрий обсудили участники форума Партнерства «Северное измерение»

VIII Международный форум Партнерства «Северное измерение» в области культуры (ПСИК) состоялся в Санкт-Петербурге 11 ноября 2021 года. Форум прошел в зале Государственной академической капеллы. Девизом события этого года стал слоган «Культура как фактор роста». ПСИК является основной площадкой для дискуссии по вопросам, связанным с развитием творческих и культурных индустрий на пространстве «Северного измерения».

Заседание Форума предварило открытие выставки «Дизайн! Индустрия! Креатив! Культурный код России» Всероссийского музея декоративного искусства, где было представлено собственное видение учреждения популяризации лучших идей и проектов в области дизайна.

«Прорыв креативных индустрий: пандемия и постпандемия» – тема последовавшего за выставкой заседания Форума. Его участниками стали эксперты и специалисты культурного сообщества из разных стран, руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры России и стран «Северного измерения», представители волонтерских движений, фондов и организаций, работающих в сфере креативных индустрий, руководители учреждений культуры России и стран Партнерства.

В ходе заседания специалисты обменялись мнениями по поводу беспрецедентного взлёта за последние два года креативных индустрий, поиска инновационных форм демонстрации искусства, применения уникальных цифровых решений и визуальных приемов.

Форум Партнерства «Северное измерение» – это возможность обсудить профессиональные компетенции и потенциал креативного сектора стран Партнёрства, поговорить о новых способах взаимодействия. Участники рассказали, как реализуются конкретные проекты и вдохновляющие инициативы с новым пониманием синергии и креативного предпринимательства в области устойчивого развития.